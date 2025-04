Lustro to pozornie niewinny przedmiot, który od wieków budzi jednak wiele kontrowersji. Gdy byłam mała, zapadł mi w pamięć zabobon ludowy, głoszący że nie wolno patrzeć na siebie w lustrze podczas jedzenia - można wtedy ujrzeć za swoimi plecami diabła.

Trudno powiedzieć, czy przesąd ten jest znany szerszej publiczności, ale mi zapadł w pamięć bardzo mocno i przez całe dzieciństwo… nie dowiedziałam się nigdy, jak wyglądam wtedy, gdy jem. Profilaktycznie przez lata unikałam patrzenia w lustro podczas posiłków. Ten zabobon nie jest może powszechnie znany, za to popularnością cieszą się przesądy związane z lustrem w sypialni oraz zbitym lustrem.

Lustro w sypialni przynosi pecha

Lustro powieszone naprzeciwko łóżka to zły omen, który ściągnie nieszczęście na mieszkańców. Ludowe wierzenia mówiły, że za pomocą zwierciadeł można przywołać duchy i inne pozaziemskie byty. Nie jest to tylko polskie przekonanie - było ono upowszechnione w całej Europie. Dawniej wierzono, że podczas snu, dusza opuszcza ciało i wyrusza w drogę. Przebudzenie w nieodpowiednim momencie, mogłoby skutkować zobaczeniem własnej duszy i narażeniem jej na wieczną tułaczkę. Mogłaby zostać zamknięta na zawsze w lustrze.

Inny przesąd związany z lustrem w sypialni, powieszonym naprzeciwko łóżka, głosił że odbiera ono energię śpiącemu. W najlepszym przypadku miało to prowadzić do bezsenności, a w najgorszym do innych nieszczęść i chorób.

Nie tylko Europejczycy wątpili w sens umieszczania lustra w sypialni. Również Chińczycy uważali, że nie przynosi to nic dobrego. Zasady feng shui głoszą, że jeśli lustro ma wisieć w tym pomieszczeniu, powinno posiadać możliwość np. odwrócenia go do ściany, aby nie odbijało wizerunku śpiącego. Zwierciadło, które jednocześnie odbija małżeńskie łóżko, ale dodatkowo drzwi do pomieszczenia, doprowadzi oprócz problemów w związku, również do kłopotów w pracy.

A co współczesna psychologia mówi o lustrach w sypialni? Spójrzmy na przesądy racjonalnie. Ciągły widok własnego odbicia sprawia, że umysł nie może się wyciszyć, a pełen relaks staje się niemożliwy - podświadomie powstaje wrażenie, że ktoś ciągle nas podpatruje i kontroluje, mimo że to tylko lustrzane alter ego. Podobne odczucie może powstawać w nocy.

Zbite lustro jako wróżba 7 lat nieszczęścia

Inny znany przesąd jest związany ze stłuczonym lustrem. Taki wypadek to bardzo zły omen - wróży co najmniej 7 lat nieszczęścia. Czemu akurat 7? W starożytności wierzono w 7-letni cykl życia człowieka, w którym miały przeplatać się złe okresy z dobrymi. Zbicie lustra miało sprawić, że duszą człowieka mogły zawładnąć złe duchy.

Chociaż większość z nas do przesądów ze zbitym lustrem, podchodzi z przymrużeniem oka, są też tacy, którzy rzeczywiście robią wszystko, żeby zły urok odczynić. W jaki sposób? Najprostsza metoda zakłada, że wystarczy wyrzucić jak najszybciej potłuczone odłamki - zdecydowanie jesteśmy zwolenniczkami tej metody i jak najszybszego przywrócenia porządku. Niektórzy jednak zamalowują odpryski farbą, aby nie dało się już w nich zobaczyć odbicia. Inni przechowują odłamki w słoju, który przez 7 lat powinien być szczelnie zamknięty. Może jednak ze względów sentymentalnych…?

Inne zwyczaje związane z lustrami

Dawniej wierzono, że gdy w domu leży zmarły, na wszystkich lustrach należy powiesić tkaniny. Jako pewnego rodzaju portale, łączące życie ziemskie z pozagrobowym, mogłyby sprawić, ze dusza zmarłego zgubi się w odbiciu i pozostanie w lustrze na zawsze, strasząc mieszkańców.

Nie powinno kupować się zabytkowych luster. Ten przedmiot zawsze powinien być nowy. Dlaczego? Jak już wiemy, według wierzeń, lustro ma absorbować całą energię z otoczenia - zarówno dobrą, jak i złą. Jeśli jego tafla byłaby „milczącym świadkiem” awantur, kłótni i nienawiści, wszystkie te odczucia zostałyby przeniesione do nowego lokum, wprowadzając zamęt do życia domowników.

