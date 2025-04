Andrzejki bez lania wosku? To absolutnie niedopuszczalne. Jeśli już wybierasz się na imprezę andrzejkową, zaopatrz się w świeczkę, klucz z dużą dziurką i miskę, do której nalejecie wodę. Z takim zestawem będziecie prawie gotowi do andrzejkowej zabawy. Prawie, ponieważ lanie wosku powinno odbywać się w określony sposób. Jaki?

Instrukcja lania wosku:

Po pierwsze - przygotowujemy wosk

W tym celu musicie zebrać wszystkie przyniesione przez uczestników zabawy świece, umieścić je w naczyniu (najlepiej blaszanym) i podgrzać. Należy to robić do momentu aż świece się rozpuszczą i zamienią w płynny wosk.

Po drugie - przelewamy wosk przez klucz

Napełnijcie miskę zimną wodą - do niej będziecie wlewać wosk. Niech jedna osoba trzyma klucz, a druga ostrożnie wlewa wosk do miski, koniecznie przelewając go przez dziurkę od klucza. Tradycyjnie powinien to być klucz mosiężny, jeśli jednak nie macie takiego pod ręką, możecie skorzystać z innego lub nawet zrobić go samodzielnie z usztywnionego papieru. Możecie przy tym wydrążyć większą dziurkę tak, aby łatwiej się przelewało. Trzeba jednak pamiętać, żeby wlewać wosk małym ciurkiem, żeby uzyskać jakąś ciekawą formę, a nie zlepioną woskową kulę.

Po trzecie - odczytujemy wróżbę

Ale jak? Najwłaściwiej będzie, jak na ten moment zgasicie całe oświetlenie w pomieszczeniu. Powinno być maksymalnie ciemno, a jedyne światło powinno pochodzić z zapalonej świeczki skierowanej na figurę woskową, która powstała w wyniku lania wosku. Najczęściej na pierwszy rzut oka może ci się wydawać, że to, co wyszło we wróżbie, to bezkształtna forma. Kiedy jednak przybliżycie ją do ściany i podświetlicie delikatnie świeczką, na ścianie pojawi się kształt. Co on przypomina?

Możliwości jest bardzo dużo. Przyjrzyjcie się im uważnie! Woskowe symbole mogą przedstawiać dom, pierścionek, serce... Przekonajcie się sami, co w tym roku przyniesie wam andrzejkowa wróżba.

