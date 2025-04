Księżyc – jako najszybciej biegnąca „planeta” w swym dobowym przebiegu przez Zodiak – tworzy najliczniejsze, choć często krótkotrwałe aspekty z pozostałymi planetami. W związku z tym wpływa na nasze nastroje, emocje, instynktowne zachowania, uczucia, co oczywiście pociąga za sobą odpowiednie działania i ich skutki nie tylko w codziennych sprawach, ale i takie, które wynikając z emocjonalnego zachowania w danym momencie, mogą być dalekosiężne i często trudne do przewidzenia.

Księżyc w swym przebiegu przez Zodiak tworzy 2 cykle:

cykl gwiazdowy = miesiąc gwiazdowy, który trwa około 27 i 1/2 dnia i jest czasem pełnego obiegu Księżyca wokół Ziemi,

= miesiąc gwiazdowy, który trwa około 27 i 1/2 dnia i jest czasem pełnego obiegu Księżyca wokół Ziemi, cykl synodyczny = miesiąc synodyczny – jest to odstęp czasu pomiędzy dwiema kolejnymi identycznymi fazami (liczony od nowiu do nowiu), który trwa 29 dni, 12 godzin i 44 minuty. Miesiąc synodyczny podzielony jest na 4 fazy, zwane KWADRAMI.

Astrologicznie przebieg Księżyca poprzez fazy określamy mianem LUNACJI, skupiając głównie uwagę na fazie NOWIU i PEŁNI. W ciągu ROKU Księżyc przechodzi przez 13 LUNACJI. W ciągu DOBY Księżyc przechodzi po swej orbicie dookoła Ziemi ok. 13°.

Wiek Księżyca

Wielkość Księżyca w czasie lunacji nazywamy jego wiekiem:

w nowiu – wiek Księżyca wynosi ok. 0,0 dnia,

– wiek Księżyca wynosi ok. 0,0 dnia, w 1. kwadrze – wiek Księżyca wynosi ok. 7,4 dnia,

– wiek Księżyca wynosi ok. 7,4 dnia, w pełni – wiek Księżyca wynosi ok. 14,8 dnia,

– wiek Księżyca wynosi ok. 14,8 dnia, w 3. kwadrze – wiek Księżyca wynosi ok. 22,1 dnia.

Fazy Księżyca

1. faza – nów

Widoczność Księżyca i jego wysokość nad horyzontem jest uzależniona od wzajemnego położenia Słońca i Księżyca oraz od szerokości geograficznej miejsca obserwacji. Nów rozpoczyna się KONIUNKCJĄ Słońca i Księżyca, tj. oba Światła są w tym samym miejscu. Księżyc wówczas jest zupełnie niewidoczny, a zatem wschodzi razem ze wschodem Słońca i zachodzi równocześnie z jego zachodem. Krótko po nowiu, kiedy Księżyc jest już widoczny w postaci cienkiego sierpa, wschodzi w godzinach przedpołudniowych, a zachodzi wieczorem. Każdy następny wschód Księżyca opóźnia się, średnio o 50 minut.

2. faza – 1. kwadra

Zaczyna się w połowie odległości pomiędzy nowiem i pełnią. Księżyc i Słońce tworzą KWADRATURĘ, gdyż Księżyc pozostaje na niebie za Słońcem w odległości 90°, wschodzi zatem około południa i zachodzi koło północy, jest dobrze widoczny na zachodnim niebie przez pierwszą połowę nocy.

3. faza – pełnia

W czasie pełni Księżyc tworzy ze Słońcem OPOZYCJĘ, leżąc po przeciwnej stronie nieba niż Słońce w odległości 180°. Wschodzi wraz z zachodem Słońca, coraz później każdego wieczora, na wschodnim horyzoncie, a zachodzi wraz ze wschodem Słońca.

4. faza – 3. kwadra = ostatnia kwadra

Księżyc znowu jest oddalony od Słońca o 90°, ale z przeciwnej strony niż w pierwszej kwadrze, czyli tworzy ponownie KWADRATURĘ. Księżyc wschodzi wtedy około północy i jest widoczny na wschodnim horyzoncie podczas drugiej połowy nocy, zaś zachodzi koło południa.

W czasie 1. i 2. fazy Księżyc „PRZYBYWA”, zaś w czasie 3. i 4. fazy Księżyc „UBYWA”. W astrologii do celów interpretacyjnych powyższe fazy Księżyca dzielimy na podfazy, z których każda obejmuje 45°. Licząc od nowiu, mamy kolejno 8 faz i są to:

Podfazy Księżyca

1. Faza nowiu 0°÷45°



Zaczyna każdą kolejną lunację i okres „przybywania” Księżyca. Z nowiem związane są wszelkie początki, następuje wzrost świadomości, który może być powstrzymywany przez przeszkody z przeszłości. Powinny one zostać opanowane podczas 1. kwadry, aby energia wyzwolona z najbliższej pełni mogła być pozytywnie spożytkowana. Ponadto symbolizuje również działanie spontaniczne i instynktowne, bez oglądania się na konsekwencje.

2. Faza wzrastającego sierpa 45°÷90°



Niesie wewnętrzne zmagania z wzorcami nabytymi w przeszłości, powinna doprowadzić do konstruktywnych rozwiązań.

3. Faza 1. kwadry 90°÷135°



Jest to pierwsza kwadratura Księżyca ze Słońcem. Podkreśla potrzebę zmiany. Jeżeli odrzucenie przeszkód z przeszłości jest niejasne czy niecałkowite i jeżeli wzrost świadomości jest zbyt powolny, wówczas „oświetlenie” oferowane podczas tej fazy nie może być w pełni spożytkowane. Należy pamiętać, że wszelkie wzory, które rozwiną się podczas 1. kwadry, będą się rozwijać podczas całego lunarnego cyklu.

4. Faza garbatego Księżyca 135°÷180°



Okres analizowania własnego życia w celu znalezienia odpowiedniej drogi wewnętrznego rozwoju; także zdolność przewidywania przyszłości.

5. Faza pełni 180o÷225°



Według dawnych astrologów faza pełni „DOPEŁNIA” wszystkie sprawy rozpoczęte w okresie nowiu. Jeżeli podczas pełni rozwinęły się pozytywne wzorce zachowań czy działań i ograniczenia wynikające z przeszłości minęły podczas okresu „przybywającego” Księżyca, wówczas pełnia da nowe spełnienia. Jednak gdy cechy negatywne będą dominować podczas „rozsiewania światła”, wówczas pełnia może dać poważne konflikty mentalne, odbijające się nawet na zdrowiu.

6. Faza poszerzonego Księżyca 225°÷270°



Jest to okres w pełni świadomego działania i postępowania.

7. Faza 3. kwadry 270°÷315°



Jest drugą kwadraturą Słońca do Księżyca. W fazie tej wszelkie doświadczenia mogą osiągnąć swą kulminację, powinny zostać od nowa zweryfikowane. Może również nastąpić „kryzys świadomości” spowodowany licznymi życiowymi problemami i trudnościami.

8. Faza ubywającego Księżyca = faza balsamiczna 315°÷360°



Faza umiejętności dzielenia się z innymi własnymi uzdolnieniami czy dobrami oraz przybrania altruistycznej postawy.

Od NOWIU do PEŁNI – Księżyc „PRZYBYWA” i „rozsiewa” swoje światło. Jest to okres spontanicznego i instynktownego działania. Jeżeli prowadzi ono do impasu, wówczas działania mogą zostać przerwane w czasie pełni. Tradycyjnie okres „rozsiewania” światła jest czasem początków, projektów, idei i wzrostu.

Od PEŁNI do kolejnego NOWIU – Księżyc „UBYWA” i jest to okres do świadomego rozwoju, podczas którego Księżyc kumuluje energię słoneczną. Tradycyjnie jest okresem zwracania uwagi na sprawy zewnętrzne.

NÓW – to początki, finalizacja, ukryta reorganizacja. Jeżeli jednak Księżyc odbiera złe aspekty od innych planet, może to być okres chaosu, dezorganizacji, konfuzji, regresu, stagnacji, a także ukrytej zemsty.

PEŁNIA – to kulminacja, aktywność, spełnienie. Przy odbieraniu złych aspektów od innych planet może dać brak odpoczynku, sentymentalizm, drażliwość, jawną mściwość.

Z tabeli faz Księżyca możemy z góry zorientować się w dacie wystąpienia lunacji – czyli nowiu i pełni.

Mamy zatem możność świadomego posłużenia się na swoją korzyść działaniem lunacji. Osoby posiadające własne horoskopy i orientujące się nieco w zagadnieniach astrologii mogą z powodzeniem wrysować pozycje lunacji do domów horoskopowych, aby sprawdzić, jakie dziedziny życia będą w danym czasie im podlegać, i odpowiednio nimi kierować. Dla osób mniej zorientowanych niżej podano przybliżone działanie pełni w znakach Zodiaku.

Działanie pełni w znakach Zodiaku



PEŁNIA w BARANIE: Należałoby trzymać swój temperament na wodzy i hamować swą naturalną agresywność, aby nie popaść w kłopoty.

Należałoby trzymać swój temperament na wodzy i hamować swą naturalną agresywność, aby nie popaść w kłopoty. PEŁNIA w BYKU: Bardziej niż zwykle należy uważać na swoje finanse. Szczególnie podczas podróży, wszelkich wyjazdów z domu i w czasie urlopów zabezpieczamy nasze portfele.

Bardziej niż zwykle należy uważać na swoje finanse. Szczególnie podczas podróży, wszelkich wyjazdów z domu i w czasie urlopów zabezpieczamy nasze portfele. PEŁNIA w BLIŹNIĘTACH: Przy wszelkich kontaktach z innymi, tak osobistych, jak również zawodowych, starajmy się patrzeć bardziej realistycznie. Nie oceniajmy osób „przez różowe okulary”. Może również zaznaczyć się tendencja do folgowania własnym zachciankom, kaprysom czy wygodnictwu.

Przy wszelkich kontaktach z innymi, tak osobistych, jak również zawodowych, starajmy się patrzeć bardziej realistycznie. Nie oceniajmy osób „przez różowe okulary”. Może również zaznaczyć się tendencja do folgowania własnym zachciankom, kaprysom czy wygodnictwu. PEŁNIA w RAKU: W tym okresie należy unikać poddawania się stanom depresyjnym. Bardzo wskazane byłoby znalezienie zaufanej osoby, której można by powierzyć zgryzoty, troski czy problemy.

W tym okresie należy unikać poddawania się stanom depresyjnym. Bardzo wskazane byłoby znalezienie zaufanej osoby, której można by powierzyć zgryzoty, troski czy problemy. PEŁNIA w LWIE: Nie jest to czas do przygód ani romansów. Wiele osób może teraz wyprowadzić Cię z równowagi, i na odwrót.

Nie jest to czas do przygód ani romansów. Wiele osób może teraz wyprowadzić Cię z równowagi, i na odwrót. PEŁNIA w PANNIE: Jest to dobry okres do przeprowadzenia kontroli własnej kondycji fizycznej. Postarajcie się mieć pozytywne odczucia, co poprawi Wasz humor i pozwoli przejść ponad pewnymi kłopotliwymi sprawami.

Jest to dobry okres do przeprowadzenia kontroli własnej kondycji fizycznej. Postarajcie się mieć pozytywne odczucia, co poprawi Wasz humor i pozwoli przejść ponad pewnymi kłopotliwymi sprawami. PEŁNIA w WADZE: Jeżeli ktoś z Was ma teraz podjąć swą życiową decyzję, to nie jest po temu czas! Należy ją przenieść na okres bardziej sprzyjający realizacji.

Jeżeli ktoś z Was ma teraz podjąć swą życiową decyzję, to nie jest po temu czas! Należy ją przenieść na okres bardziej sprzyjający realizacji. PEŁNIA w SKORPIONIE: Jeżeli w tym czasie naprawdę nie możemy oprzeć się uczuciu niechęci, a nawet nienawiści do kogoś – „nie wychodźmy kupować broni”! Pomyśl sto razy, nim zaczniesz działać. Postaraj się odrzucić od siebie negatywne myśli, a tlący się w Tobie ogień skieruj na coś twórczego, co przyniesie Ci satysfakcję.

Jeżeli w tym czasie naprawdę nie możemy oprzeć się uczuciu niechęci, a nawet nienawiści do kogoś – „nie wychodźmy kupować broni”! Pomyśl sto razy, nim zaczniesz działać. Postaraj się odrzucić od siebie negatywne myśli, a tlący się w Tobie ogień skieruj na coś twórczego, co przyniesie Ci satysfakcję. PEŁNIA w STRZELCU: Jeżeli Wasze pozornie dobrze przebiegające plany w tym okresie załamią się, należy spożytkować ten czas do ponownego przemyślenia całej sprawy, a nie ryzykować nieprzemyślanego kroku.

Jeżeli Wasze pozornie dobrze przebiegające plany w tym okresie załamią się, należy spożytkować ten czas do ponownego przemyślenia całej sprawy, a nie ryzykować nieprzemyślanego kroku. PEŁNIA w KOZIOROŻCU: Jeżeli pełnia przypadnie w trakcie prowadzenia bardzo intratnego – Twoim zdaniem – finansowo biznesu, spożytkuj ten okres na dokładne przeanalizowanie swego stanu posiadania i rzeczywistych zasobów finansowych.

Jeżeli pełnia przypadnie w trakcie prowadzenia bardzo intratnego – Twoim zdaniem – finansowo biznesu, spożytkuj ten okres na dokładne przeanalizowanie swego stanu posiadania i rzeczywistych zasobów finansowych. PEŁNIA w WODNIKU: Jest to dobry okres do udziału we wszelkiego rodzaju uroczystościach, gdyż będziesz w szczególnie dobrym nastroju i zechcesz swą radość dzielić z innymi.

Jest to dobry okres do udziału we wszelkiego rodzaju uroczystościach, gdyż będziesz w szczególnie dobrym nastroju i zechcesz swą radość dzielić z innymi. PEŁNIA w RYBACH: Należy trzymać się z dala od wszelkich „dołków psychicznych”. Jeżeli w tym okresie wybieracie się do kina, teatru czy zamierzacie obejrzeć TV lub wideo – postarajcie się wybrać to, co podbuduje Wasz nastrój i natchnie optymizmem. W okresie pełni należy absolutnie wstrzymać się od nadużywania alkoholu czy środków odurzających.

Artykuł jest fragmentem książki "Astrocalendarium 2013" (Wydawnictwo: Studio Astropsychologii)

