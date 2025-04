W ostatnich miesiącach większość sfer naszego codziennego życia uległo zmianom wywołanym przez pandemię koronawirusa. Szczególnie mocno wpłynęła ona na edukację i funkcjonowanie szkół oraz placówek opiekuńczych, które zostały w marcu zamknięte. Uczniów skierowano na naukę zdalną, która potrwała aż do końca roku szkolnego.

Swoją wizję planowanego na wrzesień powrotu dzieci do szkół ma jasnowidz Krzysztof Jackowski. Jest przekonany, że nie wszystko pójdzie zgodnie z planem, a placówki wkrótce po otwarciu mogą zostać z powrotem zamknięte.

Krzysztof Jackowski nie ma, niestety, dobrych wiadomości dla uczniów i jej rodziców. Ten rok szkolny, mimo że zacznie się we wrześniu, pełen będzie zwrotów wydarzeń.

Szkoły. Dziwnie. Bardzo poszarpanie mi się to kojarzy. Mam wrażenie, że szkoły zaczną funkcjonować od września. Albo to będzie przerywane w różnych miejscach, albo w trakcie edukacji zostanie to przerwane. Ale szkoła zacznie się normalnie

- zdradził Jackowski na swoim kanale na YouTube