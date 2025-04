Słynny polski jasnowidz Krzysztof Jackowski w ostatnim czasie nie kryje, że jest bardzo zaniepokojony tym, co dzieje się na świecie. I nie chodzi tu tylko o pandemię koronawirusa, która w jego wizjach zeszła na dalszy plan.

Na swoim kanale na YouTube jasnowidz zdradził, że czeka nas prawdziwa katastrofa, która jego zdaniem dotknie nas już w drugiej połowie sierpnia. Ma ona dotyczyć konfliktów militarnych. Wielu fanów Jackowskiego uważa, że jego wizja może nawiązywać do protestów na Białorusi.

Obawiam się, że jest to ostatni czas, z pewnymi zakłóceniami, ale ostatni czas spokoju naszego. To wisi na włosku. To się, obawiam, wydarzy... Rola Polski może być ważna i w pewnym sensie niebezpieczna

Obawiam się, że jest to ostatni czas, z pewnymi zakłóceniami, ale ostatni czas spokoju naszego. To wisi na włosku. To się, obawiam, wydarzy... Rola Polski może być ważna i w pewnym sensie niebezpieczna

Jasnowidz wyjaśnił w dalszej części nagrania, że niebezpieczeństwo dotyczące naszego kraju będzie na szczęście przejściowe i już pod koniec miesiąca sytuacja się uspokoi.

To jest bliskie... W okresie sierpnia możemy już się czuć niebezpiecznie, druga połowa sierpnia zacznie być już groźna. Potem się uspokoi. Nasze państwo mogło wyrazić zgodę, że gdy coś się będzie złego działo na świecie, to Polska może być wykorzystana jako punkt do powiedzmy... nawet ataków na jakieś państwa, nie my to będziemy robić, a wojska amerykańskie

- mówił w nagraniu Jackowski