Słynny polski jasnowidz Krzysztof Jackowski w ostatnim czasie coraz częściej przyznaje, że jest przerażony tym, co jego zdaniem ma się wydarzyć na świecie. I nie chodzi tu tylko o pandemię, a o konflikt militarny, który może przerodzić się w prawdziwy dramat.

Na swoim kanale na YouTube, Jackowski podzielił się z widzami swoją wizją na listopad 2020 roku. Ma to być miesiąc, który może okazać się przełomowy w historii świata.

Listopad, ja mam poczucie, że to jest miesiąc, od którego bardzo dużo będzie zależało. Większość z was widzi, co się dzieje na świecie. Punktem istotnym w tym roku będzie listopad. Jeżeli będziecie widzieli, że w październiku będzie wam się nakazywało z powodu koronawirusa różne rzeczy, też z ograniczeniem pewnych praw konstytucyjnych, będzie się apelowało do naszego zdrowego rozsądku, żebyśmy się na to godzili - wówczas, jeżeli to się zacznie w październiku to nie miejcie wątpliwości, że w listopadzie czeka was coś o wiele gorszego związanego z tym co ma się wydarzyć na świecie. Dla mnie nie ulega wątpliwości, to co was straszyłem od kilku lat i ustawiałem to na 2020 rok, dla mnie nie ma wątpliwości, że jest to na rzeczy i musimy się przygotować

- wyjaśnił jasnowidz