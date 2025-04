Krzysztof Jackowski to jeden z najsłynniejszych jasnowidzów w Polsce, który od wielu lat dzieli się z fanami swoimi wizjami dotyczącymi przyszłości. Wiele z jego przepowiedni się sprawdziło, dlatego mężczyzna zyskał już status swego rodzaju gwiazdy, której słowa i poczynania śledzą setki tysięcy osób. Jackowski często współpracuje ze służbami mundurowymi w poszukiwaniach zagubionych osób i angażuje się w aktualnie ważne wydarzenia.

Tym razem jasnowidz spotkał się z fanami podczas konferencji online zorganizowanej spontanicznie w mediach społecznościowych. Spędzał czas ze swoją żoną w jednej z herbaciarni, ale silna wizja sprawiła, że postanowił natychmiast przekazać ją światu. Ze łzami w oczach przyznał, że nad Europą zbierają się czarne chmury i jest autentycznie przerażony tym, co wydarzy się jeszcze tego lata.

To coś wydarzy się niebawem. Mówiłem, że przełom czerwca i lipca to będzie okres bardzo dziwnych ruchów militarnych w Europie i na świecie. Nikt nie ma wątpliwości, co dzieje się blisko Rosji i Ukrainy. Zbierają się potężne siły

Mężczyzna mimo silnych emocji kontynuował wirtualną sesję i przyznał, że nasz kontynent może wkrótce opanować poważny konflikt zbrojny wywołany sabotażem.

Kojarzy mi się kolej, tory kolejowe. Duży sabotaż kolejowy związany z jakimś pociągiem. To będzie sabotaż. To nie będzie jakaś katastrofa, wypadek. To może być wręcz poważne działanie wojenne. Tory, pociąg, kolej. Nie umiejscawiam tego nigdzie, ale sądzę, że nie będzie to w Polsce

– ujawnił