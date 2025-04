Potrzebna ci będzie talia kart, dobre chęci i odrobina intuicji. Duża talia liczy 52 karty, mała 32, od asa do 7 włącznie. I tą ostatnią będziemy się na naszym kursie posługiwać. Podczas wróżenia karty pełnią funkcję pomocniczą. Najważniejsze są zdolności medialne i wrodzona intuicja. Nie możesz się nimi pochwalić? Nie martw się, prawie każdy je posiada, trzeba je tylko w sobie odkryć i rozwinąć. Praktyka czyni mistrza!

Zanim przystąpisz do wróżenia:

– wybierz taki czas i miejsce, by nikt ci nie mógł przeszkodzić,

– wyłącz telefon, nie myśl o problemach, wycisz się wewnętrznie,

– przez chwilę potrzymaj karty w dłoni, zaprzyjaźnij się z nimi, pomedytuj.

Znaczenie kart

Kiery

Są symbolem miłości, małżeństwa, macierzyństwa i domu rodzinnego. Zwiastują pomyślne wiadomości.

As kier – zwany kartą miłości, oznacza szczęśliwy dom, udane małżeństwo, dobrą rodzinę. To karta optymizmu, pomyślnych wydarzeń i miłych wiadomości.

As kier odwrócony – zapowiada kłopoty rodzinne, zmianę obecnej sytuacji na niekorzyść.

Król kier – to mężczyzna w wieku 30–60 lat, blondyn na stanowisku. Dobry mąż, brat, przyjaciel. Można mu zaufać, choć bywa impulsywny i kłótliwy.

Dama kier – oznacza kobietę młodą, przyjazną ludziom, dobrą matkę, żonę i przyjaciółkę. Karta zapowiada spełnienie marzeń.

Walet kier – to mężczyzna młody, pełen radości życia. Karta wieszczy romantyczne spotkania, miłe znajomości, ciekawe imprezy. Wskazuje drogę do sukcesu.

Dziesiątka kier – zapowiada radość i szczęście, przezwyciężenie wszelkich trudności, pozytywne zakończenie spraw rodzinnych. Spodziewaj się darów losu, miłości lub oświadczyn.

Dziewiątka kier – spełnia życzenia osobiste. Sprawy, które dotychczas szły opornie, nabiorą tempa i przyjmą pomyślny obrót.

Dziewiątka kier odwrócona – oznacza rozczarowanie w uczuciach. Konflikty między małżonkami.

Ósemka kier – pomyślne załatwienie spraw i dobre zdrowie. Będą przyjęcia, odwiedziny i prezenty. Dobry czas na urlop.

Siódemka kier – to karta szczęśliwego przeznaczenia. Wszystkie trudne sprawy zostaną wyjaśnione.

Siódemka kier odwrócona – ma także znaczenie pozytywne, chociaż na rezultaty trzeba będzie trochę dłużej poczekać.

Kara

To symbole prestiżu, kariery, nauki, finansów i podróży. Koniecznie oznacz pozycję odwróconą karty.

As karo – zapowiada sukcesy finansowe, korzystne propozycje biznesowe, kontrakty. Pojawienie się tej karty jest gwarancją zdanego egzaminu, zdobycia indeksu.

As karo odwrócony – oznacza niezbyt miłe wiadomości. Możesz dostać pismo urzędowe o charakterze roszczeniowym. Będą wydatki i straty.

Król karo – mężczyzna w średnim wieku, z wysoką pozycją zawodową. Chce ci pomóc, ale uważaj – jest apodyktyczny, ambitny i uparty. I nie znosi sprzeciwu.

Dama karo – młoda blondynka, szczera i pomocna. Lubi flirty, plotki i wygodę. Czasami stwarza problemy, które są wynikiem zazdrości i zawiści. Dla mężczyzny jest ostrzeżeniem, by kobieta nie mieszała się do jego spraw finansowych.

Walet karo – to młody, zdecydowany mężczyzna, może być w mundurze. Sprawy materialne przedkłada nad uczucia. Jeśli przyniesie ci kłopotliwą wiadomość, nie martw się na zapas, sprawdź jej wiarygodność.

Dziesiątka karo – spodziewaj się premii, nagrody, prezentu lub spadku. Stać cię będzie na wspaniałe wakacje. Możesz też poznać majętnego partnera, chętnego do żeniaczki.

Dziewiątka karo – wróży pomyślność i stabilizację. W pracy będziesz doceniona i nagrodzona. Wystarczy pieniędzy nie tylko na realizację życiowych celów, ale i na oszczędności.

Dziewiątka karo odwrócona – mogą być straty, długi, dwuznaczne propozycje. Nie ulegaj złudzeniom, nie bądź naiwna i łatwowierna.

Ósemka karo – szykuje wiele przyjemności i zmianę losu na lepszy. Wpadną dodatkowe pieniądze. Zawarte teraz znajomości dobrze rokują na przyszłość.

Siódemka karo – zapowiada powodzenie w interesach, pomyśne załatwienie spraw majątkowych, dobre inwestycje giełdowe, a nawet wygraną w grach losowych. Możesz teraz tworzyć swoją firmę – sukces murowany.

Siódemka karo odwrócona – oznacza zagrożenie stratami, pogorszenie sytuacji materialnej, utratę pracy. Uważaj na ludzi niepewnych i dwulicowych.

Piki

Oznaczają sprawy urzędowe, ważne dokumenty, podróże, siły nadprzyrodzone, instytucje państwowe, kontrolne, prawne.

As pik – zapowiada trudne sprawy do załatwienia. Kontakt z sądem, prawnikami, organami kontroli. Może oznaczać czasową izolację – pobyt w szpitalu lub w areszcie.

As pik odwrócony – przynosi kłopoty w urzędach, rozczarowania, odmowę. Sprawy mogą przybrać niekorzystny obrót. Pilnuj dokumentów.

Król pik – oznacza osobę urzędową lub starszego członka rodziny. Na sprawy, które się toczą, nie masz wpływu. Zachowaj spokój.

Dama pik – symbolizuje kobietę starszą, mądrą, doświadczoną życiowo, życzliwą.

Walet pik – to człowiek wykształcony, marzy o karierze. Bywa niestały, nieszczery i leniwy.

Dziesiątka pik – to karta zmian i podróży. W grę wchodzi przeprowadzka lub wyjazd służbowy. Zachowaj ostrożność wieczorami.

Dziewiątka pik – oznacza krótkie wyjazdy rodzinne lub służbowe w towarzystwie ludzi życzliwych.

Dziewiątka pik odwrócona – zapowiada kłopoty w podróży, nieodpowiednie towarzystwo, frustrację.

Ósemka pik – przynosi pozytywne zmiany. Znajdziesz sposób, by wyjść z trudnej sytuacji.

Siódemka pik – oznacza błędne decyzje i niepowodzenia. Na pomoc kolegów nie możesz liczyć

Siódemka pik odwrócona – głowa do góry. Los znów okaże ci łaskawość. Wszystkie twoje plany się powiodą.

Trefle

Symbolizują sferę zdrowia, pracy, duchowego rozwoju. Wskazują na działania gwałtowne i nieprzemyślane.

As trefl – nagłe wiadomości lub niespodziewana sytuacja zaskoczą cię. Wydarzenia mogą być bardzo miłe, ale kosztowne, np. zaproszenie na ślub.

As trefl odwrócony – zapowiada ciężkie przeżycia, chorobę, kłopoty finansowe, utratę pracy.

Król trefl – oznacza mężczyznę w średnim wieku, na stanowisku, wymagającego, uczciwego.

Dama trefl – to osoba z autorytetem, przyjazna i szlachetna. Ma dużo energii, pomysłów i entuzjazmu.

Walet trefl – młody mężczyzna, przyjaciel lub kochanek. Karta zapowiada dobrą przyszłość i szybką karierę zawodową.

Dziesiątka trefl – sygnalizuje spadek sił witalnych, kłopoty ze zdrowiem. Jeśli obok są karty czerwone, znajdziesz sojuszników.

Dziewiątka trefl – niepewna sytuacja w pracy, zagrożenie redukcją etatów, zły stan zdrowia.

Dziewiątka trefl odwrócona – koniec kłopotów w pracy. Twoje zaangażowanie będzie docenione.

Ósemka trefl – zapowiada plotki, oszczerstwa w miejscu pracy. Nerwowa atmosfera może przenosić się do domu.

Siódemka trefl – ostrzega przed zagrożeniem, głównie zdrowia. Stresy, lęki albo samotna walka z losem.

Siódemka trefl odwrócona – przezwyciężenie trudności, poprawa sytuacji zawodowej i finansowej.

3 sposoby wróżenia

1. Odpowiedź na pytanie

Jeśli chcesz otrzymać szybką odpowiedź na swoje pytanie, posłuż się prostym rozkładem. Potasuj karty, przełóż lewą ręką na trzy części. Następnie odwróć je kolejno obrazkami do góry i oceń trzy wierzchnie karty pod względem kolorystyki. Gdy dwie z trzech kart będą w kolorze czerwonym, odpowiedź brzmi „tak”. Natomiast trzy karty czerwone oznaczają duży i szybki sukces. Jeśli dwie z trzech kart są czarne, odpowiedź brzmi „nie”. Trzy karty czarne wieszczą porażkę.

2. Podkowa

Wybierz kartę reprezentującą osobę, której wróżysz. Pozostałe potasuj i niech ta osoba przełoży je lewą ręką na trzy części. Następnie rozłóż karty według powyższego schematu. Ułóż je obrazkami w dół, od lewej strony do prawej, tak by utworzyły podkowę. Odkrywanie kart również rozpoczynamy od lewej strony. Karty 1, 2, 3 – odnoszą się do przeszłości, 4, 5, 6 – teraźniejszości, a 7, 8, 9 – do przyszłości.

3. Piramida

Jeśli chcesz rozwiązać jakiś problem, zastosuj „Piramidę”. Po przetasowaniu i przełożeniu kart rozłóż je według schematu, rozpoczynając od wierzchołka piramidy. Karta numer 1 – określa problem lub pytanie. Karty numer 2, 3 – pokazują możliwości rozwiązania problemu. Karty numer 4, 5, 6 – przedstawiają aktualną sytuację. Karty numer 7, 8, 9, 10 – podpowiadają, jakie może być rozwiązanie problemu.

Irma Domagalska