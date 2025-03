Przesądy sylwestrowe wciąż są bardzo popularne. Niektórzy traktują je jako niewinną zabawę na pożegnanie ostatnich dwunastu miesięcy. Są też tacy, którzy wierzą w ich moc. Niezależnie od tego, do której grupy się zaliczasz, poznaj jeden z popularnych zwyczajów dotyczących bielizny. Podobno to, jaki kolor majtek założysz na sylwestra, może mieć odzwierciedlenie w tym, co wydarzy się w nadchodzących miesiącach.

Reklama

Spis treści:

W sylwestra wybór majtek w określonym kolorze nie jest dziełem przypadku. Obok zrezygnowania z robienia dużych porządków (sprzątanie tego dnia równoznaczne jest z pozbyciem się szczęścia z życia) należy też dokładnie przemyśleć każdy element kreacji. Przesądy sylwestrowe jasno wskazują, że to, jaki kolor bielizny założysz, może mieć wpływ na to, co spotka cię w nadchodzących dwunastu miesiącach. To jeden ze zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku, który jest kultywowany na całym świecie. Podobno jego działanie jest silniejsze, gdy bieliznę otrzymasz od kogoś, kto jest ci bliski. Warunkiem koniecznym jest natomiast to, aby ten element garderoby były nowy. Poznaj znaczenie każdego z odcieni.

Czerwone majtki - co oznaczają?

Bielizna w kolorze czerwonym symbolizuje powodzenie w miłości oraz namiętność. Według przesądu osoba, która założy ją w sylwestrową noc, może spodziewać się romansu bądź ożywienia uczuć w dotychczasowej romantycznej relacji. Zwyczaj zakładania czerwonych majtek jest szczególnie popularny we Włoszech, gdzie w okresie przygotowań do świętowania nowego roku, można znaleźć duże ilości bielizny w tym kolorze na straganach oraz w sklepach. Zarówno panie, jak i panowie chętnie sięgają po ten kolor bielizny, aby przyciągnąć do swojego życia szczęście w miłości.

Niebieska bielizna sylwestrowa

Według przesądu ten kolor majtek na sylwestra powinny wybrać osoby, które w nowym roku chcą skupić się maksymalnie na swoich celach i pragnieniach. Ten kolor przynosi szczęście w kontekście samorealizacji i wytrwania w postanowieniach noworocznych. Niebieski kojarzony jest z duchową siła, wytrwałością i stabilnością. Z tego względu warto sięgnąć po bieliznę w tym odcieniu, jeśli zależy ci na tym, aby rozwijać swoje ambicje i działać zgodnie z ułożonym planem.

Biała bielizna na sylwestra

Wybierając białe majtki na sylwestra, można przyciągnąć do życia spokój i harmonię. To symboliczne wejście w nowy rok z czystą kartą i rozpoczęcie wszystkiego od początku. Według przesądów biel ma wymazać to, co w poprzednim roku wywoływało stresy i frustracje.

Czarna bielizna

To klasyczny odcień bielizny, po który sięga wiele pań oraz panów, ale w sylwestrową noc nabiera szczególnego znaczenia. Okazuje się, że według przesądów noszenie czarnych majtek tego wieczoru ma być gwarantem sukcesu i zwiększonej pewności siebie. Jeśli zależy ci na tym, aby zyskać pełną kontrolę i śmiało wkroczyć w nowy rok - warto sięgnąć właśnie po ten kolor.

Żółte lub złote majtki

Te odcienie bielizny noszone w noc sylwestrową mają przywoływać dobrobyt i pieniądze. To szansa na to, aby w nadchodzącym roku niczego nie zabrakło pod względem finansowym.

Zielona bielizna

Zwyczaj głosi, że zielone majtki na sylwestra mają być dobrą wróżbą dotyczącą zdrowia i ogólnego samopoczucia. Jeśli więc twoim priorytetem jest zachowanie pełni sił, warto postawić na ten odcień.

Różowe majtki na sylwestra

To dobry wybór dla kogoś, kto chce pogłębić relacje z osobami bliskimi sercu. Podobnie jak czerwona bielizna na sylwestra, także ta w łagodniejszym, różowym kolorze odnosi się do czułości, serdeczności i zacieśniania więzi. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o związek romantyczny, ale również o naprawę bądź umocnienie relacji z rodziną i przyjaciółmi.

fot. Jaki kolor majtek wybrać na sylwestra? /Adobe Stock, RomanR

Przesądy sylwestrowe odnoszą się nie tylko do koloru bielizny. Tego wieczoru można dopomóc szczęściu również w inny sposób. Stare zwyczaje głoszą, że w ostatnią noc w roku warto mieć przy sobie talizman, którym może być łuska karpia z wigilijnej kolacji. Ten przedmiot ma być symbolem pomyślności. Aby przyciągnąć dobrą passę w finansach, można także skorzystać z innego zwyczaju i włożyć banknot o wysokim nominale do prawego buta. Najlepiej zrobić to tuż przed rozpoczęciem sylwestrowej zabawy.

Inny zwyczaj, wedle którego szczęście i miłość nadejdą w nowym roku, polega na tym, aby dokładnie o północy otworzyć okno bądź uchylić drzwi. Czynność ta ma sprawić, że troski i zmartwienia odejdą w zapomnienie, zaś w domu rozgości się nowa, lepsza energia.

Czytaj także: