Data walentynek od dawna jest niezmienna i co roku przypada na ten sam dzień. Od wieków tego dnia zakochani obdarowują się upominkami i wyznają sobie miłość. Osoby będące w związku pragną sprawić przyjemność swojej drugiej połówce. Pary zastanawiają się nad zakupem miłego podarunku, okazują uczucia obficiej niż zwykle.

Walentynki 2020 obchodzone są - jak co roku - 14 lutego. W 2020 roku wypadają w piątek. To właśnie na ten dzień można planować romantyczne kolacje lub wyjazdy, szczególnie, że w 2020 roku Walentynki będą w piątek, więc zakochani mogą świętować przez cały weekend.

Początki walentynek sięgają starożytności. W starożytnym Rzymie 15 lutego obchodzono wigilię Luperkaliów, czyli święta ku czci Fauna (bożka płodności). W czasie uroczystości młodzi mężczyźni wrzucali do specjalnej urny skrawki papieru, na których zapisane były imiona wszystkich dziewcząt w Rzymie. Do urny wkładane były również krótkie wierszyki miłosne. Następnie karteczki losowano i w ten sposób kojarzono pary. Połączone osoby musiały dotrzymywać sobie towarzystwa do końca uroczystości.

Święty Walenty był kapłanem rzymskim, który udzielał ślubów zakochanym parom. Panujący wówczas cesarz Klaudiusz II Gocki wprowadził zakaz stosowania tego typu praktyk, ponieważ wyrażał przekonanie, że najlepszymi żołnierzami są samotni mężczyźni w wieku od 18 do 37 lat.

Kapłan zlekceważył zakaz władcy, w związku z czym został wtrącony do więzienia. Tam zadurzył się w niewidomej córce swojego strażnika. Legenda głosi, że dziewczyna pod wpływem uczucia Walentego odzyskała wzrok. Cesarz dowiedziawszy się o tym, kazał ściąć Walentemu głowę. Kapłan rzymski został patronem zakochanych. Warto wiedzieć, że jest on również orędownikiem osób dotkniętych chorobą.

Część polskiego społeczeństwa podchodzi do walentynek niechętnie. Uważa je za przejaw amerykanizacji, święto obce polskiej kulturze. Niektórzy nie obchodzą walentynek ze względu na ich komercyjny i konsumpcjonistyczny charakter. Święto kojarzy im się z obdarowywaniem kiczowatymi artykułami i sztucznym, wymuszonym wyznawaniem miłości.

Według niektórych singli święto zakochanych marginalizuje osoby nie pozostające w związku. Przeciwnicy walentynek dążą do tego, by miano dnia zakochanych zostało nadane nocy kupały (rodzimemu świętu dawniej obchodzonemu przez Słowian, które wypada w nocy z 21 na 22 czerwca).

