Jasnowidz Krzysztof Jackowski już na przełomie 2019 i 2020 roku zapowiadał, że czeka nas ciężkie doświadczenie, z którym będziemy mierzyć się przez 3,5 roku. Nie chcemy wierzyć, że pandemia koronawirusa potrwa tak długo, ale ostatnie wizje jasnowidza nie dają nadziei na szybkie zażegnanie epidemii.

Na początku połowie marca br. Krzysztof Jackowski przepowiedział koniec pandemii koronawirusa. Miał on nastąpić 17 marca. Teraz, powołując się na kolejne wizje, mówi raczej o trudnym czasie dla wszystkich.

Jasnowidz uważa, że owszem - nastąpił. Wskazał na sytuację w Chinach, gdzie sytuacja bardzo się poprawiła. Zauważył, że ważną informacją dla nas jest to, że wirus ustąpił.

Wskazał jednak na sytuacje, które go niepokoją. To, że Polska stała się krajem zamkniętym, postrzega jako tragiczne dla gospodarki. Nie trzeba być oczywiście jasnowidzem, aby przewidzieć, jaki kryzys nas czeka. Tarcza antykryzysowa może nie pomóc wybrnąć z ciężkiej sytuacji. Stwierdził, że „rok 2020 będzie paskudny dla świata”.

Kryzys będzie ogromny, może doprowadzić do czegoś o wiele gorszego (niż - red.) to, co teraz przeżywamy.

- powiedział jasnowidz Krzysztof Jackowski.