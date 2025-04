Wiele osób zastanawia się, jak będzie wyglądać nasza przyszłość po pandemii koronawirusa. Kwarantanna i obostrzenia wprowadzone w życie, znacząco zmieniły bowiem naszą codzienność. Na pytania odnośnie niepewnego jutra w najnowszym wywiadzie odpowiedziała jasnowidzka Aida Kosojan-Przybysz. Zdradziła, co czeka nas niebawem.

Kosojan-Przybysz w rozmowie z serwisem „Plejada” opowiedziała m. in. o tym, jak będzie wyglądać przyszłość po zakończeniu pandemii. Aida zaczęła od stwierdzenia: „Przyszłość jest ruchoma i tego się trzymam całe swoje życie”. Jej zdaniem wszystko zależy od tego, jakie podejmiemy decyzje i jak podejdziemy do nowej rzeczywistości.

Wyobraźcie sobie, że przyszłość to są cztery drogi, tak jakbyśmy stali na skrzyżowaniu. I w tym momencie, jeżeli jest jeszcze jakieś wyjście, to dlaczego mam iść drogą narzuconą np. przez swój strach? Może potrzebuję więcej odwagi

Jasnowidzka przepowiada również, że ludzie na początku będą bali się nowego życia i do wielu spraw zaczną podchodzić bardzo ostrożnie. Nic dziwnego, ostatnie wydarzenia zweryfikowały naszą pewność siebie i przysporzyły nie lada lęku.

Mi się wydaje, że świat będzie wyglądał tak, jak my będziemy go malować. Wszystko zależy również od naszego nastawienia. Na razie te kolory widzę w sepii. Widzę, że w niektórych sytuacjach będzie duża delikatność, a ostrość kolorów będzie drażnić. Teraz człowiek jest wystraszony i tak naprawdę, to jest tak, jakbyśmy wychodzili z takiego bunkru. Nie mogę powiedzieć ogólnie o świecie, bo każdy kraj będzie to przeżywał inaczej. Ziemia krzyczy, żeby człowiek przestał bruździć

- ujawniła Kosojan-Przybysz