To nie żadne czary mary, tylko radiestezja – dziedzina wiedzy, która bada, jak wpływają na nas przenikające nasze otoczenie różnego rodzaju promieniowania i drgania. A promieniuje i drga wszystko – od kamieni, roślin, ludzi, po ściany domów, w których mieszkamy. Promieniują lekarstwa i każdy kęs pożywienia. I jeśli te promieniowania kłócą się z naszym osobistym, wysyłanym przez nasze ciało, są przyczyną zakłóceń w organizmie. Objawy mogą być różne – od uczucia niepewności, przez bóle głowy aż do ciężkiej choroby.

Zaufaj wahadełku

Jakim cudem wahadło może ci powiedzieć, czy jakieś jedzenie czy lekarstwo ci posłuży lub zaszkodzi? Otóż twój organizm wyczuwa wszystkie wibracje otoczenia. Niestety, nasza świadomość nie ma do tej wiedzy dostępu. Wszystkie odpowiedzi tkwią w naszej podświadomości i żeby je stamtąd wydobyć, a także zrozumieć – potrzebne są odpowiednie narzędzia. Jak różdżka dla różdżkarza poszukującego wody lub wahadełko dla radiestety. Wahadełko pomoże ci też wydobyć z twojej podświadomości odpowiedzi na bardziej osobiste pytania. Chcesz więc poznać prawdę? To nic trudnego, wystarczy dowiedzieć się, jak zrobić wahadełko, a następnie odpowiednio je wytresować.

Jak zrobić wahadełko do wróżb?

Możesz sama zrobić wahadełko. Najbardziej popularne to złota obrączka na sznurku z zawiązanym węzełkiem.

Weź nitkę, sznurek, wstążkę i umieść na nim ciężarek, który może stanowić obrączka albo śrubka. Złap kciukiem i palcem wskazującym sznurek tuż nad ciężarkiem. Gdy zacznie drżeć lub krążyć podczas opuszczania, będziesz mieć pewność, że długość sznurka jest w sam raz. Zawiąż w tym miejscu supełek, żeby wahadełko sprawnie działało.

Rodzaje wahadełek



Wahadeł jest wiele, mają rozmaite kształty i są wykonane z różnych tworzyw. Wyróżniamy:

metalowe i drewniane w kształcie kuli, kropli lub stożka - tzw. wahadła neutralne. Są najpopularniejsze. Właśnie takie najbardziej się nadają dla początkujących.

- tzw. wahadła neutralne. Są najpopularniejsze. Właśnie takie najbardziej się nadają dla początkujących. wahadła „na świadka” - nazywane też wahadłami Mermeta, służące m.in. do poszukiwań. Mają w środku komorę, do której wkłada się tzw. świadka radiestezyjnego – fragment ubrania, pukiel włosów. Mogą się nimi posługiwać wyłącznie doświadczeni radiesteci, względnie bioterapeuci, którzy używają ich do leczenia.

Jak trzymać wahadełko?



Każde kupione w sklepie wahadło ma na sznurku koralik (odpowiednik węzełka na sznurku z obrączką), który można przesuwać, dostosowując odpowiednio długość sznurka. Przyłóż wahadło lub obrączkę do swojej dłoni – koniec wahadła powinien dotykać czubka twojego najdłuższego palca, a koralik na sznurku powinien znajdować się tuż za końcem dłoni, na samym początku przegubu. W tym właśnie miejscu należy też zrobić węzełek (lub przywiązać kolorową nitkę) na wahadle wykonanym własnoręcznie.

Kiedy pracujemy z wahadłem, trzymamy koralik czy węzełek między dwoma palcami (kciukiem i wskazującym), pozwalając wahadełku luźno zwisać.

Wahadełko nad daną rzeczą



Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy jakaś potrawa lub lekarstwo są dla ciebie korzystne, ustaw wahadło ok. 30 cm nad daną rzeczą, zadaj w myślach pytanie i czekaj na odpowiedź wahadła.

Jeśli interesuje cię, co twoja podświadomość wie o jakiejś osobie, ustaw wahadło 30 cm nad jej dłonią lub nad jej zdjęciem i zadaj odpowiednie pytanie.

Tak samo możesz sprawdzić, czy twoje łóżko lub biurko stoją w zdrowym miejscu. Rękę z wahadłem powinnaś wtedy ustawić około metra nad powierzchnią. Im wyraźniejsze znaki daje wahadło, tym silniejsze energie promieniują w danym miejscu. Nie wierzysz, że tak to działa? Spróbuj sama!

Dowiedz się więcej, jak posługiwać się wahadłem. Czytaj dalej...



Jak zrozumieć mowę wahadełka?



Aby pojąć, co mówi wahadło, najpierw trzeba nauczyć je mówić. Czyli, jak powie radiesteta, zakodować je mentalnie. Znaczy to tyle, że musisz umówić się z własną podświadomością, co będą oznaczać rozmaite ruchy wahadła.

Oto jak najczęściej się ono porusza oraz co to znaczy:

a) ruch kołowy w prawo – zgodnie ze wskazówkami zegara: oznacza TAK

i odpowiedzi twierdzące;

b) ruch kołowy w lewo – odwrotnie do ruchu wskazówek zegara: NIE;

c) eliptyczny ruch wahadła (w różnych kierunkach): BYĆ MOŻE;

d) oscylacja, czyli wybijanie się wahadła (jego ruchy mogą być pionowe, poziome i ukośne): STOSUNEK OBOJĘTNY;

e) drganie (wahadło podskakuje jakby na zawieszeniu) oraz bezruch: NIE CHCĘ SIĘ WYPOWIADAĆ NA TEN TEMAT.

Oczywiście ty sama możesz się umówić ze swoją podświadomością i wahadłem, jak ci będzie najwygodniej, bylebyś konsekwentnie pracowała według tej umowy.

Obroty wahadła, które odpowiada na pytania, są powodowane nie przez jakąś tajemniczą siłę, lecz mimowolne drgania mięśni ręki. Pojawiają się one, gdy znajdziemy się w polu promieniowania i odczujemy poszukiwany rodzaj energii, lub też uzyskamy odpowiedź od naszej podświadomości. Bo najważniejszym narzędziem w radiestezji jest człowiek, jego wrażliwość i intuicja.

Wahadło, podobnie jak różdżka, to jedynie wskaźnik odbieranych sygnałów. Człowiek zaś spełnia rolę „urządzenia pomiarowego” odbierającego różnego rodzaju promieniowania. Do naszej podświadomości docierają bowiem bodźce, które nie trafiają do sfery świadomej. Można je odczytać za pomocą wahadła.

Jak je zaprogramować?



Nie wystarczy tylko raz powiedzieć sobie i wahadełku, że ruch w prawo to TAK, a w lewo NIE – i już jesteśmy gotowi do pracy. Aby uzyskiwać właściwe odpowiedzi na zadawane pytania, trzeba przez kilka dni z nim popracować według ustalonego kodu mentalnego.

Oto jak możesz wytresować wahadełko:



Najpierw kilka razy głęboko odetchnij, skoncentruj się, a potem zacznij powtarzać w myślach lub półgłosem: „Teraz zataczasz koło w prawo, co oznacza tak; teraz zataczasz elipsę, co oznacza: być może; teraz kręcisz się ruchem kołowym w lewo, co oznacza: nie; teraz wybijasz w przód i w tył (oscylacja), co oznacza, że np. ta osoba, potrawa, zwierzę itp., jest mi obojętna (ani przyjaciel, ani wróg)”. Jednocześnie trzymaj wahadło i wprawiaj je w ruch zgodny z wypowiadanymi słowami.

Następnie musisz sprawdzić, czy wahadło jest już dostatecznie dostrojone do twojej energii. Chwyć palcami za koralik, tak by wahadło luźno zwisało (niektórzy radiesteci wprawiają je w lekki ruch, by szybciej wymusić na nim odpowiedź – wahadłu niejako łatwiej jest zmienić kierunek ruchu, niż zacząć się poruszać). Zadaj pytanie, na które znasz odpowiedź, np. „Czy lubię czekoladę?”. Jeśli wahadło zacznie kręcić się w sposób, który oznacza TAK (pod warunkiem że ją lubisz), jesteś na dobrej drodze. Potem zadaj kolejne pytania (na NIE, NIE WIEM itp.), żebyś mogła się zorientować, czy wahadło właściwie pokazuje odpowiedzi.

Kiedy jesteś już pewna, że wytresowałaś wahadełko, możesz zacząć zadawać pytania, na które nie znasz odpowiedzi.

