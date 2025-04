Przyjmuje się, że pasjansa wymyślili Francuzi. Wskazuje na to sama nazwa – „pasjans”, która pochodzi od francuskiego słowa patience, oznaczającego cierpliwość. Można w niego grać za pomocą jednej lub dwóch talii kart.

Pasjans z jednej talii to szybka rozgrywka, do której nie potrzebujesz dużo miejsca. Wystarczy stolik lub kawałek podłogi, jeśli akurat do konkretnej rozgrywki potrzebny jest jakiś szerszy układ albo jeśli wolisz układać pasjanse na dywanie. Niektórzy twierdzą, że przed rozpoczęciem rozgrywki warto zadać sobie pytanie-wróżbę. Odpowiedź na nie musi brzmieć "tak" albo "nie", czyli np. "czy uda mi się awansować w pracy w tym roku. Pasjansa można także układać bez żadnej magicznej otoczki - wówczas jest to forma rozwijającej mózg rozrywki. Celem tej karcianej rozrywki jest ułożenie wszystkich kart w kolejności od najmniejszej do największej.

Jest to pasjans z jednej talii kart. Polega na zbudowaniu piramidy z 15 odkrytych kart, zebranych po kolei z liczącej 52 karty talii.

Jak układać pasjansa:

Po ułożeniu piramidy zobacz, których kart masz najwięcej. Jeśli są to, np. trzy ósemki, ułóż je z boku, a kiedy w czasie gry trafi się czwarta, położysz ją obok nich. To są teraz twoje karty podstawowe, na nich układaj w sekwencji rosnącej kolejne, tego samego koloru.

Puste miejsca w piramidzie uzupełnij kartami z talii. Jeżeli jednak któraś z nich pasuje do kart podstawowych, od razu połóż ją na właściwy stosik, kładąc w puste miejsce w piramidzie następną kartę z talii.

Teraz już możesz zacząć układanie pasjansa. Ponownie sięgnij po kartę z talii.

Jeśli nie pasuje do kart podstawowych, odłóż ją na osobny stosik kart chwilowo niepotrzebnych. Od tej chwili układasz pasjansa według następującej zasady:

Najpierw sprawdzasz, czy w piramidzie nie ma kart, które można by przełożyć do kart podstawowych (jeśli są, to odkładasz je na właściwy stosik), Wolne miejsca w piramidzie uzupełniasz kartami ze stosu kart chwilowo niepotrzebnych, a gdy ten się wyczerpie – z talii.

Odpowiedź: TAK

Piramida jest rozebrana, a cztery grupy kart podstawowych są ułożone kolejno na sobie. W naszym przykładzie będzie to: 7,8,9,10, walet, dama, król, as, 2, 3, 4, 5, 6 – wszystkie w jednym kolorze).

Odpowiedź: NIE

Nie udało ci się rozebrać piramidy.

To kolejny pasjans z jednej talii. Polega na ułożeniu koszulkami do góry 12 stosików kart (każdy po cztery karty). Pozostałe 4 karty tworzą tzw. talon.

Jak ułożyć pasjansa:

Ponumeruj stosiki kart od 1 do 12. Każdemu przyporządkuj jedną figurę (asy to stosik nr. 1, dwójki – stosik nr. 2, trójki – stosik nr. 3 i tak dalej aż do waletów – stosik nr. 11 i dam – stosik nr. 12). Dla króli nie przewiduj żadnego stosiku.

Celem tej rozgrywki jest przesunięcie każdej z rozłożonych kart do przypisanego jej stosu. Aby tego dokonać, zacznij od odwrócenia pierwszej karty talonu i położenia jej (obrazkiem do góry) na przypisanym dla niej stosie (np. ósemka na stosiku nr. 8). Kiedy to zrobisz, odkryj górną kartę stosu, na który trafiła pierwsza karta z talonu i ją również odłóż na przyporządkowany jej stosik.

Postępuj według tej zasady do chwili aż w twoim ręku pojawi się król (odkryjesz go w talonie lub w którymś ze stosików). Wtedy odłóż króla na bok i sięgnij po następną kartę z talonu.

Odpowiedź: TAK

Pasjans się udał, jeśli udało ci się we wszystkich 12 stosikach kart umieścić po cztery przyporządkowane im figury (wszystkie asy trafiły do stosiku nr. 1, wszystkie dwójki do stosiku nr. 2, walety leżą w stosiku nr. 11, damy w stosiku 12 i tak dalej), a króle znalazły się w kupce kart obok.

Odpowiedź: NIE

Układ zakończył się niepomyślnie, jeśli nie masz już żadnych kart w talonie a w niektórych z 12 stosików wciąż pozostały nieodkryte karty ( nie udało się poprzesuwać wszystkich kart).

