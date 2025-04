Talia Tarota składa się z 78 kart i jest podzielona na 22 karty tworzące szereg tzw. Wielkich Arkanów i 56 kart wchodzących w skład Małych Arkanów. Karty Wielkich Arkanów określają cel podróży, natomiast karty Małych Arkanów wytyczają kierunek drogi.

Struktura kart Tarota

Talia Tarota składa się z siedemdziesięciu ośmiu kart. Podzielone są one następująco:

Wielkie Arkana – zawierające 22 karty, zwane także atutami,

Małe Arkana – zawierające 16 figur (podobnych do tych, które mamy we współczesnych kartach do gry – są to: Król, Królowa, Rycerz i Giermek) oraz 40 kart oznaczonych numerami, które można nazwać blotkami.

Karty Wielkich Arkanów są najważniejsze – odzwierciedlają bowiem duchową podróż całej ludzkości, od nowo narodzonej niewinności po samoaktualizację w zewnętrznym świecie. O ile nam wiadomo, są też najstarsze. Figury i blotki dodano, jak się wydaje, później, przypuszczalnie w XIV wieku, a wywodzą się najprawdopodobniej z popularnej we Włoszech gry karcianej zwanej tarrochi.

Figury i blotki – podział

Figury i blotki, tak jak współczesne karty do gry, również są podzielone na cztery komplety – Buławy, Denary, Miecze i Puchary. Figury odnoszą się do ludzi w naszym życiu lub do jakichś aspektów w nas samych. Kiedy stawiamy karty osobom młodym, figury – zwłaszcza Króle i Królowe – odpowiadają ważnym, starszym osobom z ich życia: rodzicom, nauczycielom i innym autorytetom. Dla pozostałych to po prostu osoby mające jakiś wyraźny wpływ. Charakteryzuje je cała sieć wzajemnych związków. Ponadto niektóre figury, zwłaszcza Króle i Giermki, mogą wskazywać na jakieś zewnętrzne wydarzenia lub warunki wewnętrzne.

W każdym komplecie jest dziesięć blotek – razem jest ich czterdzieści. Owe karty liczbowe reprezentują wszystko, co dzieje się w życiu codziennym – najróżniejsze wydarzenia, radości, zmartwienia oraz nasze reakcje i zachowania. Ponadto mają znaczenie numerologiczne.

