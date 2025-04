Do gry będziemy potrzebować cztery pełne talie po 52 karty – razem 208 kart. Z talii wyciągamy osiem czarnych asów, osiem czarnych dam, osiem czerwonych króli i osiem czerwonych waletów. Odrzucamy wszystkie czarne damy poza jedną treflową. Pozostałe karty wykładamy na stół zgodnie z rysunkiem.

Dama trefl w tym rozłożeniu przedstawia właśnie „indyjską cesarzową”. Osiem waletów dookoła niej to „żołnierze angielskiej gwardii”. Te karty nie biorą udziału w grze i są ozdobą dekoracyjną. Karty podstawowe to osiem czarnych asów i osiem czerwonych króli. Na asy zbieramy karty do koloru w porządku rosnącym, na króle – w porządku malejącym. Byłoby dziwne, gdyby one nie grały swojej roli w tym ozdobnym pasjansie. Króle to „admirałowie cesarskiej floty”, asy zaś to „generałowie”.

Dalej wykładamy cztery rzędy po dwanaście kart. W dwóch górnych rozmieszczamy karty tylko czerwonych kolorów symbolizujące „wojsko”, w dwóch dolnych – czarnego, czyli flotę. Kiedy kartami jednego koloru są zapełnione oba rzędy, karty zaś drugiego koloru są wyłożone nie wszystkie kontynuujemy zapełnianie składając niepotrzebne karty (nie tego koloru) na osobną kupkę. Te dwie kupki są oznaczone przerywaną linią obok talii pozostałej po początkowym wyłożeniu.

Następnie zaczynamy zbieranie na podstawowe. Karty grają tylko parami – czerwona z czarną. Nie możemy je przekładać osobno. W ten sposób pierwszą parą będzie czarna dwójka i czerwona dama. Dalej przekładanie odbywa się również parami. Wartość kart w parze nie ma znaczenia, muszą jedynie pasować do przełożenia na podstawowe.

Należy uwzględnić, że w kolorach czerwonych nie ma waletów, więc na damę trzeba kłaść dziesiątkę. W ten sposób rząd czerwonego koloru zbieramy w następującej kolejności: K, D, 10, 9, … W kolorach czarnych brakuje króli, a więc zebrana kupka czarnego koloru zawiera dwanaście kart od asa do damy.

Talię przerzucamy. Przy tym rozkładamy karty na dwie kupki. W jednej kupce są karty tylko czerwonego koloru, w drugiej – czarnego. Miejsca zwolnione w wyniku przełożenia kart na podstawowe uzupełniamy z talii lub kartami przerzucanymi według życzenia gracza. Przekładanie bezpośrednio z przerzucanej talii nie jest dopuszczalne. Karty powinny najpierw zostać wyłożone na „wojsko” lub „flotę”.

Możliwe jest przekładanie karty czerwonego koloru na czarną o odwrotnie. Te karty powinny być zgrane parami. Później nie można je rozdzielać.

Pasjans wyszedł, jeśli w wyniku jednokrotnego przerzucenia talii wszystkie karty zostały zebrane na podstawowe.

Źródło: Wydawnictwo PRINTEX