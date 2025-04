Godzina narodzin i osobowość – okazuje się, że mają ze sobą wiele wspólnego. Podobno godzina, w jakiej pojawiamy się na świecie zdradza nie tylko nasz charakter ale również nasze predyspozycje.

Jeśli pamiętasz, o której godzinie przyszłaś na świat albo kiedy urodziła się bliska ci osoba, możesz sprawdzić, czy jej charakter zgadza się z naszym opisem.

Godzina narodzin a charakter

Godzina 24:00-2:00

Ludzie, którzy cię nie znają, myślą, że jesteś nieśmiała, zamknięta w sobie i wycofana. Trudno ci podejść do obcej osoby i rozmawiać z nią tak, jakbyście się znały od dawna (co niektórzy potrafią). Wolisz raczej towarzystwo, które już dobrze znasz, bo tylko w nim się czujesz swobodnie. Potrafisz innych podnieść na duchu. Zachęcasz najbliższych do pozytywnego patrzenia na życie. Najważniejsza w życiu jest dla ciebie rodzina.

Godzina 2:00-4:00

Nie masz problemu z nawiązywaniem nowych kontaktów. Praktycznie w każdym towarzystwie czujesz się jak ryba w wodzie. Świat jest dla ciebie jedną wielką zagadką, którą będziesz odkrywać tak długo, jak zdrowie ci na to pozwoli. Jesteś pisarką, malarką, podróżniczką albo po prostu dużo czytasz. Jeśli chodzi o sport, to nie lubisz się przemęczać.

Godzina 4:00-6:00

Żyjesz za bardzo dla innych, a za mało dla siebie. O ludziach warto jest myśleć i im pomagać. Za bardzo martwisz się o to, co będzie, mimo że nie masz na to wpływu. Jesteś bardzo wrażliwą osobą. Masz duszę romantyczki. Świetnie umiesz motywować innych do działania.

Godzina 6:00-8:00

Masz duszę artystki i kiedy nie możesz jej uwolnić, cierpisz. Ciągle szukasz sposobu, by móc to uczynić. Wymagasz od innych ale przede wszystkim wymagasz od siebie. Chciałabyś, żeby wszyscy cię lubili i może trochę za bardzo się tym przejmujesz. Lubisz grać pierwsze skrzypce, dlatego dobrze sprawdzasz się na kierowniczych stanowiskach.

Godzina 8:00-10:00

Najbardziej lubisz swoje towarzystwo. Sama ze sobą wcale się nie nudzisz. Wręcz przeciwnie. Dobrze się czujesz, gdy wokół panuje spokój. Nie przepadasz za głośnymi imprezami. Wolisz spotkanie z przyjaciółką przy kawie. Lubisz ludziom pomagać. Masz w sobie dużo spokoju, który dobrze wpływa na innych. Nie chcesz i nie lubisz stać na podium. Nie interesują cię medale ani odznaczenia.

Godzina 10:00-12:00

Nie lubisz siedzieć w miejscu. Ciągle szukasz nowych wrażeń. Najlepiej dogadujesz się z tymi, z którymi możesz dzielić swoje pasje. Jesteś w ciągłym ruchu. Chcesz przebywać w otoczeniu ludzi i mieć z nimi ciągły kontakt. Jesteś otwarta na nowe znajomości. To daje ci siłę napędową.

Godzina 12:00-14:00

Jesteś profesjonalistką. Jeśli powiesz, że coś zrobisz, tak będzie nawet, gdybyś miała nie spać całą noc. Pracodawcy są zawsze z ciebie zadowoleni. Wiedzą, że mogą na ciebie liczyć. Lubisz być chwalona i osiągniesz wiele, żeby stanąć na podium. Uważaj tylko, żeby tego profesjonalizmu nie przełożyć na życie osobiste, bo żaden mężczyzna nie sprosta twoim oczekiwaniom.

Godzina 14:00-16:00

Uwielbiasz zmiany. Od monotonii uciekasz jak najdalej, dlatego też szukasz partnera życiowego, który lubi wyzwania. Jesteś ciekawa świata i ciągle chcesz zdobywać nowe szczyty. Masz wielu znajomych, jesteś spontaniczna i uwielbiasz rozwiązywać zagadki dotyczące życia. Nie jest ci obce stawianie filozoficznych pytań.

Godzina 16:00-18:00

Masz wielu znajomych, bo jesteś otwartą osobą. Ludzie lubią z tobą przebywać, bo zarażasz ich swoją energią. Swoje uczucia chowasz głęboko. Nie umiesz o nich mówić. Często nawet nie próbujesz. Wolisz wszystko zachować dla siebie tym bardziej, że jesteś nieufna. Podobne podejście masz do miłości. Nigdy nie jesteś do końca pewna, czy ktoś naprawdę jest ci wierny i czy cię jutro nie oszuka.

Godzina 18:00-20:00

Nikt nie może ci zarzucić braku empatii. Potrafisz zrozumieć innych i wczuć się w ich sytuację jak nikt. Od razu wyczuwasz, kto ze znajomych albo rodziny ma problemy i potrzebuje rozmowy. Jeśli masz inne zdanie niż otoczenie, często zachowujesz je dla siebie. Nie lubisz sprzeczek i nie widzisz sensu, żeby przekonywać kogoś do swoich racji. Od życia nie oczekujesz zbyt wiele.

Godzina 20:00-22:00

Role pierwszoplanowe nie są dla ciebie. Dziękujesz życiu, że dostajesz te drugoplanowe, bo w nich czujesz się najlepiej. Nie jesteś dla siebie najważniejsza. To innych traktujesz jako tych, którym trzeba pomagać i którym trzeba poświęcać czas. Oczywiście lubisz, gdy ludzie to doceniają, ale kto nie lubi? Jeśli coś obiecujesz, dotrzymujesz słowa. Jesteś perfekcjonistką.

Godzina 22:00-24:00

Na co dzień jesteś osobą bardzo radosną. Nie brakuje ci pomysłów. Jesteś bardzo kreatywną osobą i świetnie się sprawdzasz w zawodach, które tego wymagają. Cieszysz się, gdy ktoś widzi i docenia twoją pomysłowość i zaangażowanie w to, co robisz. Wysoko sobie stawiasz poprzeczkę i robisz wszystko, by za jakiś czas znowu móc ją podnieść.

Jeśli urodziłaś się np. równo o godzinie 2:00, to twój charakter jest taką mieszanką opisu z godzin 24:00-2:00 i 2:00-4:00.

