Uważa się, że uniwersalne znaczenie Tarota wypływa z anima mundi, czyli duszy wszechświata. To źródło wiedzy stanowi coś w rodzaju kosmicznej biblioteki wypełnionej nagromadzoną mądrością całej rasy ludzkiej, z której wszyscy możemy czerpać poprzez symbolikę kart Tarota. W tym wspólnym nam wszystkim zbiorze istnieją wszelkie podstawowe postacie wywodzące się z mitów, religii, podań ludowych i legend. Owe archetypowe figury ze swoim magicznym magazynem głębokiej ezoterycznej wiedzy są już wpisane w naszą zbiorową podświadomość. Dlatego kontakt z tymi wizerunkami podczas stawiania, kontemplacji i studiowania kart pozwala ich ukrytym odpowiednikom – pochodzącym z najgłębszej warstwy ludzkiej zbiorowości – przyjąć postać uświadomionych sił, których możemy używać do odpowiadania sobie na pytania i do poprawiania swojego życia.

Kontemplacja z Tarotem

Karty Tarota są doskonałe do kontemplacji. Działają stymulująco na intuicję będącą bramą do nieświadomości. Iluminują ukryte czynniki naszego życia, których często nie jesteśmy świadomi. A przecież owe wewnętrzne czynniki sekretnie kształtują jego bieg. Tarot, jeśli go właściwie używamy, odsłania je.

Odpowiedzi na pytania

Obrazy i symbole widniejące na kartach Tarota, zwłaszcza "atuty" zwane Wielkimi Arkanami – 22 głównych kart obrazkowych w talii – wiążą się bezpośrednio z fundamentalnymi psychologicznymi i duchowymi doświadczeniami człowieka. Studiowanie i praktykowanie Tarota pozwala człowiekowi nawiązać kontakt z wszystkimi poziomami życia wewnętrznego, a im jest on głębszy, tym lepsze zrozumienie. Prawdą jest, że Tarot może służyć do odpowiadania na pytania z życia codziennego oraz wskazywać najbliższe problemy, dlatego jego właściwe wykorzystanie sprzyja duchowemu rozwojowi i odkryciu własnego Ja.

Choć być może nigdy nie poznamy prawdziwej historii Tarota, wiemy jedno – wolno nam używać tych kart dla ich mądrości, by rozwiązywać swoje problemy i lepiej zrozumieć życie, jakie prowadzimy oraz, aby nieustannie rozwijać się duchowo. Karty Tarota snują wspaniałą opowieść o rozwoju ludzkiego życia. Jest to uniwersalna historia przygodowa, którą każdy z nas podejmuje na własny sposób, wykorzystując symbole, jakie ukazują się podczas stawiania kart. Niezwykła elastyczność pozwoliła Tarotowi i jego symbolom przetrwać długie i niespokojne wieki i do dziś pozostać odkrywczą i cenną spuścizną.

