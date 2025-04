Damski kaprys

Do gry będą potrzebne dwie pełne talie po 52 karty, razem 104. Z talii wyciągamy i wykładamy na stół karty podstawowe – cztery króle i cztery walety. Na króle zbieramy karty z porządku rosnącym, na walety – w malejącym niezależnie od koloru. Niżej wykładamy rząd z czterech odkrytych kart. Są to karty grające.

Po przełożeniu na te same pozycje wykładamy kolejne cztery karty. Przy tym karty można zbierać wyłącznie na podstawowe, jedną na drugą kart grających zbierać nie możemy. Jeżeli górna karta utworzonego stosika została przełożona, grającą staje się leżąca niżej karta, która stała się górną. Po wyłożeniu całej talii karty nie przełożone na podstawowe zbieramy w kolejności odwrotnej wykładaniu. Najpierw na czwartą kupkę kładziemy trzecią, wyżej drugą, na samą górę – pierwszą. Talię odwracamy i bez tasowania wykładamy powtórnie w podobny sposób. Po drugim wyłożeniu całej talii wykonujemy analogiczne zebranie i rozłożenie po raz trzeci.

Jeżeli po trzecim wyłożeniu nie wszystkie karty zostały zebrane na podstawowe, wykonujemy czwarte rozłożenie. Tym razem z zebranej tak, jak w drugim i trzecim etapie talii najpierw wykładamy sześć zakrytych kart, potem sześć odkrytych i tak dalej rozmieszczamy karty po sześć na poprzedzające. Przy tym zbierania nie robimy aż do pełnego wyłożenia talii.

Górne odkryte karty sześciu utworzonych stosików są grającymi. Przekładamy je na podstawowe. Po przełożeniu górnej karty stosika grającą staje się leżąca niżej karta, która teraz jest górną. Po zatrzymaniu pasjansa odwracamy wszystkie stosiki jednocześnie. Grającymi stają się karty, które są teraz na wierzchu, a na początku były wyłożone jako zakryte. Po przełożeniu górnej karty stosika grającą jest leżąca niżej karta. Ponieważ leży koszulką do góry, trzeba ją odwrócić. Po kolejnym zatrzymaniu pasjansa stosiki znowu przewracamy. W ten sposób prowadzimy grę stale.

Pasjans wyszedł, jeśli tego wystarczy do zebrania wszystkich kart na podstawowe.

Kapryśnice

Do gry będą potrzebne dwie pełne przemieszane talie po 52 karty każda, razem 104. Gracz przerzuca talię na cztery kupki. Przy tym do każdego stosika trzeba umieszczać karty tego samego koloru. Górne karty utworzonych stosików są grającymi. Po ich przełożeniu grającymi stają się karty leżące niżej.

Cztery króle i cztery walety różnych kolorów w miarę ich pojawiania się wykładamy w rząd podstawowy. Na króle zbieramy karty do koloru w porządku rosnącym, na walety– do koloru w porządku malejącym. Po tym, jak cała talia została rozłożona na cztery kupki według kolorów zbieramy je zaczynając od koloru pik i bez tasowania rozkładamy na dziesięć zakrytych kupek. Następnie górna karta każdej kupki jest odwracana. Są to karty grające. Po przełożeniu górnej karty stosika grającą jest leżąca niżej karta, którą odwracamy. Po zatrzymaniu pasjansa odwracamy wszystkie stosiki jednocześnie. Wykonujemy to dowolną ilość razy po każdym zatrzymaniu pasjansa.

Pasjans wyszedł, jeśli udało się zebrać wszystkie karty na podstawowe. Przy tym ostateczny układ to osiem kupek, na wierzchu których leżą osiem dam.

