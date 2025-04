Walentynkowe sposoby na spełnienie marzeń. Pół żartem, pół serio. Zabaw się w wiedźmę.

Rytuał dla samotnych serc, które niecierpliwie pragną wielkiej miłości i namiętności

To bardzo silne czary. Nie wolno jednak tym sposobem próbować odzyskać dawnego kochanka, jeśli jego uczucie do nas już wygasło. Pamiętaj, manipulacja ludźmi i zdarzeniami nigdy nie popłaca i zawsze mści się w taki lub inny sposób. Nie nadużywaj magii.

Weź rubin lub czerwony jaspis - to kamienie miłości i namiętności.

Rytuał może się odbywać o dowolnej porze dnia i nocy. Ale ważne, aby była to ta pora, kiedy przybywa Księżyca lub właśnie jest on w pełni.

Dobrze jeśli wieje południowy ciepły wiatr, który najbardziej sprzyja tworzeniu uczuć.

Zapisz na białej, czystej kartce papieru czerwonym atramentem to starodawne zaklęcie:

"Za trzy dni i noce trzy,

O tej godzinie przybądź.

Miłości przybądź na moje

wezwanie,

Przybądź w czerwieni

i bursztynu płomieni,

Przybądź w wezbranej

pełni nocy,

Przybądź w cichej

porze oczekiwania,

Za trzy dni i noce trzy,

O tej godzinie,

Na moje wezwanie, przybądź".

Trzymając kartkę i kamień w ręku, spróbuj wyobrazić sobie ogień, który pełza po kamieniu, rozgrzewając jego ducha i moc zarazem. Odczytaj zaklęcie na głos. Następnie włóż kartkę razem z kamieniem do szkatułki i zostaw na pełny cykl Księżyca - wtedy w twoje życie wkroczy wielka miłość.

Jeśli czujesz, że uczucie twojego kochanka zaczyna powoli gasnąć, spróbuj pomóc losowi

To ormiański rytuał na zatrzymanie miłości, stosowany również przez Cyganów.

Ukrój kromkę świeżego, ciepłego chleba i posmaruj miodem, najlepiej lipowym, posyp święconym makiem (idź do kościoła, trzymając mak w lewej ręce, prawą zanurz w kropielnicy i przeżegnaj go), myśląc o ukochanym, przywołaj trzy razy jego imię i zapewnij o swojej miłości, zawiń chleb w papierowy ręcznik i noś przy siebie, np. w kieszeni.

Rytuał odpraw w czasie pełni.

Jeśli do nowiu Księżyca chleb nie spleśnieje, jego uczucie do ciebie rozpali się jeszcze większym żarem. Wtedy chleb spal w ognisku lub kominku.

Ulecz zranione serce, kiedy pomimo twych starań i próśb miłość odeszła, a ty cierpisz

To bardzo prosty przepis, ale naprawdę skuteczny.

Weź kilka listków melisy (koniecznie świeżej), szklany puchar i o dowolnej porze idź nad wodospad lub spienioną wodę. To czary na letnie dni.

Usiądź, spróbuj się wyciszyć, przyglądając się spienionej wodzie. Napełnij puchar wodą, włóż też listki melisy (to zioło wycisza lęki i łagodzi ból). Wypij wodę i powiedz tak: "Ta woda leczy, to zioło koi, a do mnie wraca szczęście, spokój i ukojenie!"

Zabierz do domu butelkę wody z wodospadu, włóż siedem liści świeżej melisy. Niech cały czas stoi przy twoim łóżku przez trzy dni i trzy noce. Czwartego ranka twoje serce przestanie cierpieć.

Gdy masz jakiś rodzinny kłopot

Ten rytuał pomoże zachować szczęście i harmonię w rodzinie.

Należy odprawić go w dzień, kiedy świeci słońce, a Księżyc jest w pierwszej kwadrze i wieje zachodni wiatr (to symbol oczyszczenia i miłości).

Weź turkus lub pierścionek z turkusowym oczkiem. Sporządź napar z gałązek rozmarynu i kwiatów głogu. Przygotuj go wcześniej, najlepiej w nocy - koniecznie przy świecach, nie zapalając światła elektrycznego, wtedy ma największą moc.

Sam rytuał nie zabiera dużo czasu, ale pamiętaj - jeśli przystępujesz do czarów, musisz bardzo skrupulatnie się oczyścić, pozbyć wszelkich wpływów z zewnątrz. Weź letni prysznic, ubierz się najlepiej w coś białego i luźnego, nie krępującego ruchów.

Połóż na stole na białym obrusie turkus (symbol szczęścia i zadowolenia) oraz puchar z naparem rozmarynowo-głogowym i usiądź. Trzymając puchar w obu dłoniach, wypowiedz te słowa:

,Z ziemi, co jest prawdziwym domem, witam te zioła!

Dzięki mocy, miłości, w spokoju wskażą mi drogę".

Staraj się myśleć tylko o swoim domu i rodzinie. Zamknij oczy, wypij parę łyków naparu. Później cierpliwie poczekaj, aż intuicja podpowie ci, jak postępować. Ty sama przepełnisz się życzliwością i zaczniesz jaśniej myśleć. Poczujesz,

że wszystko, co skomplikowane, stanie się oczywiste, wkrótce wyprostują się ścieżki twojego życia rodzinnego.

Rytuał, gdy chcesz zapewnić sobie obfitość dóbr materialnych

Bardzo prosty rytuał dla każdego, kto pragnie obfitości, bogactwa i życia w dostatku i wygodzie.

Kup kamień bogactwa, czyli agat muszlowy, oraz nasiona pszenicy i doniczkę z ziemią. Zanim je zasadzisz, spełnij następujące warunki.

Poczekaj, aż Księżyc będzie w pierwszej kwadrze, a także na wiatr ze wschodu, najstosowniejszy dla czarów, ponieważ oznacza on początek czegoś nowego. Wsypując nasiona do ziemi, skieruj twarz tam, skąd wieje wiatr. Obok, ale również na ziemi, połóż agat, tak jednak, żeby nie przeszkadzał rosnąć roślinom.

Podlewaj, troszcz się, bo tak jak będzie rosła pszenica, będzie rosło twoje bogactwo.

Jeśli uda ci się wyhodować choć parę ziaren pszenicy, oznacza to, że niedostatek nie zagrozi ci aż do ostatnich twoich dni.

Chcesz choć na jedną noc stać się królową i wszystkich oczarować

Rytuał należy odprawić w łazience. Pamiętaj, że zaklęcie nie odniesie skutku, jeśli je zastosujesz więcej niż raz w całym cyklu Księżyca.

Włóż do naczynka kilka liści oczaru wirginijskiego (suszony możesz dostać w Herbapolu) i zrób z nich napar. Przygotuj kąpiel, tak jak to zwykle robisz. Zgaś oświetlenie elektryczne, niech palą się jedynie świece. Zapal także kadzidło o subtelnym, słodkim zapachu. Tuż przed kąpielą wlej do wanny napar z ziół i wypowiedz słowa zaklęcia:

,Mojej skórze

- przepych,

Moim oczom

- blask,

Moim włosom

- piękno,

Ten wieczór

- to mój czas".

Leżąc w kąpieli, poddaj się magicznym fluidom, a myślami przenieś się w miejsce, w które chciałabyś się wybrać ze swoim ukochanym.

Spróbuj wizualizacji i wyobraź sobie siebie jako boginię piękna i gracji. Jak jesteś ubrana, jak się poruszasz. Poczuj na sobie zachwycone spojrzenia ludzi. Potem zrób makijaż, ubierz się i zawojuj świat. Oczar wirginijski daje gwarancję, że twój urok zwabi wszystkich mężczyzn, ale, niestety, obudzi też zawiść u kobiet. No, ale trudno, nawet w magii zawsze jest coś za coś - nie ma pełni szczęścia.

Ryszard Zawadzki