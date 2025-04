Przekazywane z pokolenia na pokolenie przesądy jednych bawią, a innym dają do myślenia. Nie ma sensu spierać się o ich prawdziwość, ale warto je znać, bo część weszła do języka potocznego i często można usłyszeć np. „Piecze cię prawe ucho? Na pewno ktoś cię obgaduje!”.

Istnieje zresztą cały szereg przesądów, związanych ze swędzeniem i pieczeniem różnych części ciała. Według wierzeń ludowych, swędzenie kręgosłupa zapowiada rozczarowanie. Z kolei wtedy, gdy swędzą kostki, można oczekiwać przypływu dużej gotówki.

Co oznacza, gdy piecze lewe ucho, a co gdy piecze prawe ucho?

Gdy odczuwasz pieczenie lewego ucha, to według ludowej tradycji możesz mieć pewność, że ktoś właśnie mówi o tobie dobrze. Z kolei jeśli piecze cię prawe ucho, sytuacja staje się mniej wesoła - to nieomylny znak, że w tym samym momencie ktoś cię obgaduje. Jest jednak na to prosty sposób. Wystarczy szybko uszczypnąć się w ucho, a plotkarza spotka zasłużona kara - z pewnością boleśnie ugryzie się w język!

Swędzenie nosa - przesądy

Przesąd związany ze swędzącym nosem ma jeszcze więcej wariantów. Lewa strona nosa swędzi „na miłość”. Interpretacje są różne - singlom mają wróżyć rychłe spotkanie drugiej połówki, a osobom w związkach wyjątkowo upojną noc. Środkowa część nosa swędzi „na gości”. Z kolei swędzenie nosa po prawej stronie to zwiastun nadchodzącej kłótni.

Na co swędzi lewa ręka, a na co prawa?

Prawa ręka swędzi, gdy zanosi się na perspektywę powitania z kimś - możesz spodziewać się gości. Z kolei gdy swędzi lewa ręka, czeka cię coś równie przyjemnego - to wróżba rychłego przypływu dodatkowej gotówki.

Przesądy na temat swędzenia stóp

A co oznacza, gdy swędzą stopy? Złośliwym z pewnością nasunie się odpowiedź na temat problemów skórnych. Przesąd głosi jednak, że swędzenie lewej stopy oznacza pecha, nieszczęście, a nawet utratę czegoś/kogoś niezwykle ważnego. Swędzenie prawej stopy zwiastuje wspaniałą podróż.

Swędzenie oczu - przesądy

Jak można zauważyć, swędzenie prawej strony ciała niesie ze sobą zazwyczaj pozytywne interpretacje. Tak samo jest w przypadku swędzących oczu - gdy chodzi o oko prawe, wróży to rychłe spotkanie z ukochaną osobą. Z kolei jeśli swędzi lewe oko, możesz spodziewać się wielkiego rozczarowania.

