Według chińskiego kalendarza lunarnego, rok 2020 rozpoczął się 25 stycznia. 2020 jest rokiem Szczura. Chińczycy wierzą w horoskop opierający się na 12 znakach. Odpowiadają one zwierzętom: owcy, małpie, kogutowi, psu, świni, szczurowi, bawołowi, tygrysowi, królikowi, smokowi, wężowi i koniu. Jak się dowiedzieć, jakie zwierzę jest do ciebie przypisane spośród chińskich znaków zodiaku? To bardzo proste - poszczególne znaki odpowiadają rocznikom urodzenia.

Reklama

Wystarczy odnaleźć rok swojego urodzenia na liście, aby dowiedzieć się, jaki chiński znak zodiaku opisuje nasz charakter, upodobania, a nawet jaki zawód byłby dla nas najlepszy.

Chińskie znaki zodiaku:

Lata Szczura: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032.

fot. Fotolia

Charakterystyka: Szczur interesuje się tylko sobą. Jest namiętny i bardzo sentymentalny. Dla niego najważniejsza jest rodzina, o którą dba jak nikt inny. Uwielbia przebywać w towarzystwie innych osób. Dla osób, które kocha, jest bardzo hojny. Do tego ma dobry gust, więc prezenty od Szczura zawsze są trafione. Ma też zmysł praktyczny. Poradzi sobie z każdym zleconym mu zadaniem.

Zawody, w jakich Szczur odniesie sukces: licytator, pożyczkodawca, prawnik, handlarz antyków, sprzedawca samochodów, doradca finansowy.

Lata Wołu: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033

fot. Fotolia

Charakterystyka: Zdecydowany charakter, niewyczerpana energia i niezwykła zdolność do ciężkiej pracy - tak w skrócie można opisać Woła. Do tego jest najlepszym przyjacielem, jakiego możesz sobie wymarzyć. Jest cierpliwy, konsekwentny w działaniu i bardzo sumienny. Dla niektórych Wół może okazać się człowiekiem znudzonym życiem. Wcale tak nie jest! Wół jest szczęśliwy, chociaż czasem nachodzą go irracjonalne lęki. Lubi ruch na świeżym powietrzu. Jest wrażliwy i spokojny.

Zawody, w jakich Wół odniesie sukces: ogrodnik, sędzia, nauczyciel, zarządca majątkowy, szef kuchni, oficer policji.

Lata Tygrysa: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034

fot. Fotolia

Charakterystyka: To najbardziej uparty znak zodiaku. Nie zniechęca się - zawsze wraca do punktu wyjścia. Jest też z natury niepewny, więc często czuje się niekochany.

Zawody, w jakich Tygrys odniesie sukces: gwiazda filmowa, oficer wojska, pisarz, sportowiec, polityk, restaurator.

Lata Królika: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035.

fot. Fotolia

Charakterystyka: Królik bez ogródek mówi o swoich uczuciach. Niestety, gdy ktoś go raz skrzywdzi, staje się nieufny. Często jest postrzegany jako osoba arogancka i wywyższająca się. Ma dużą intuicję.

Zawody, w jakich Królik odniesie sukces: księgowy, farmaceuta, historyk, kolekcjoner sztuki, bibliotekarz, dyplomata.

Lata Smoka: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036.

fot. Fotolia

Charakterystyka: Smok to błyskotliwa, ale też pretensjonalna osoba, która chętnie pokazuje się w nowym ubraniu. To osoba pełna energii i dobroci. Najczęściej jest przyjaźnie nastawiona do innych. Gdy ktoś ją jednak skrzywdzi, zieje ogniem!

Zawody, w jakich Smok odniesie sukces: dyrektor, magnat, gwiazda filmowa, producent, prezydent, projektant mody.

Lata Węża: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037.

fot. Fotolia

Charakterystyka: Ciekawy świata i zainteresowany wiedzą ezoteryczną. Niewiarygodnie dobrze zorganizowany, zawsze znajdzie sposób na rozwiązanie problemu. Kolejna zaleta? Każdą sprawę doprowadza do końca.

Zawody, w jakich Wąż odniesie sukces: profesor, astrolog, psycholog, dekorator wnętrz, kadrowiec, filozof.

Lata Konia: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038.

fot. Fotolia

Charakterystyka: Nie lubi nieczystych sytuacji i domysłów. Mówi otwarcie o tym, co myśli. Jest też wrażliwy na każdą subtelność i niuans. Nietaktowny i niedyskretny, trochę zbyt hałaśliwy w towarzystwie. To jednak człowiek o złotym sercu.

Zawody, w jakich Koń odniesie sukces: reporter, wynalazca, technik, komik, kiper, kierowca wyścigowy.

Lata Kozy/Owcy: 1907,1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039.

fot. Fotolia

Charakterystyka: Owca jest bardzo uparta i niezależna. Nie znosi, gdy ktoś ogranicza jej wolność. Lubi poznawać nowych ludzi, poszerzać horyzonty i przeżywać doświadczenia. Ich ciekawość sprawia, że próbuje wszystko, co daje im los.

Zawody, w jakich Koza/Owca odniesie sukces: prezenter TV, seksuolog, muzyk, artysta, projektant ogrodów, aktor.

Lata Małpy: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040.

fot. Fotolia

Charakterystyka: Małpa z pasją gromadzi wokół siebie tłumy. Jest niezależna i bardzo optymistycznie nastawiona do życia. Lubi ryzyko i zawsze podejmuje stojące przed nim wyzwanie. Małpa jest też głośna i komunikatywna. Zawsze ma dobry humor i niegasnącą pewność siebie.

Zawody, w jakich Małpa odniesie sukces: dziennikarz, nauczyciel, przedsiębiorca, autor książek o turystyce, terapeuta, publicysta.

Lata Koguta: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041.

fot. Fotolia

Charakterystyka: Kogut lubi się uczyć, dużo czyta i jest bardzo inteligentny. Dobrze udaje głupka, czym sprawia wrażenie niezbyt rozgarniętego. To forma zwrócenia na siebie uwagi.

Zawody, w jakich Kogut odniesie sukces: inżynier, kosmetyk, chirurg, dyrektor firmy, fryzjer, public relations.

Lata Psa: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042.

fot. Fotolia

Charakterystyka: Żądny pochwał, lubi pomagać innym. Unika ryzyka, ale zdarza się też, że decyduje się na spontaniczne ruchy. Właśnie dlatego potrzeba mu kontroli. Rozwija się, gdy przy jego boku jest ktoś, kto mu przewodniczy.

Zawody, w jakich Pies odniesie karierę: krytyk, prawnik, lekarz, kapłan, profesor, opiekun społeczny.

Lata Świni: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043.

fot. Fotolia

Charakterystyka: Świnia unika wszystkiego, co podejrzane i dwuznaczne. Ma wyczucie zdrowego rozsądku, potrafi tłumaczyć i dawać rady. To mediator i negocjator w jednym.

Zawody, w jakich Świnia odniesie sukces: szef kuchni, uzdrowiciel, doradca, dyplomata, urzędnik cywilny, architekt.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 01.02.2019

Reklama

Zobacz więcej wróżb i horoskopów:

Horoskop urodowy: jaki makijaż i fryzura pasuje do twojego znaku zodiaku?

Horoskop partnerski: czy pasujecie do siebie?

Horoskop kwiatowy: kwiaty przypisane do daty urodzenia

Sekshoroskop dla wszystkich znaków zodiaku

Znaki zodiaku, które najczęściej się rozwodzą

Jak sprawdzić znak zodiaku po dacie urodzin?

Wróżba na małżeństwo: kiedy staniesz na ślubnym kobiercu?