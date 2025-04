Bocian to jeden z najdawniejszych symboli polskości, nic więc dziwnego że od wieków wiązano z nim cały szereg wierzeń i przesądów. Wielu niedowiarków się z nich śmieje, ale krążący nad domem bocian w locie, to zwiastun nowego życia w rodzinie i zapowiedź rychłej ciąży. W końcu nie od dziś wiadomo, że to właśnie bociek podrzuca dzieci i zostawia je w kapuście!

Bocian w locie jako dobra wróżba

Dawniej już małe dzieci krzyczały na widok lecącego bociana:

- Raz, dwa, trzy - moje szczęście!

Gdy wiosną przylecą do Polski bociany, trzeba intensywnie wypatrywać lecących ptaków. To dobra wróżba na cały rok - kto zobaczy bociana w locie, będzie mieć szczęście i powodzenie, a kolejne miesiące spędzi w zdrowiu i spokoju. Dawniej widok lecącego bociana miał wróżyć także rychłe zamążpójście. Przy pierwszym spotkaniu z boćkiem warto mieć przy sobie chociaż kilka monet. Dzięki temu można zapewnić sobie również stabilność finansową i urodzaj.

Bocian w locie, który zacznie krążyć nad konkretnym domem, niechybnie przynosi wiadomość o powiększeniu rodziny. To zwiastun ciąży! Już wieki temu twierdzono, że bociek potrafi wiedzieć o niej wcześniej, niż sami zainteresowani.

Bocian w gnieździe jako symbol pecha

Kiedy wiosną wypatrujesz pierwszych zwiastunów tej pory roku, uważaj aby nie zobaczyć siedzącego bociana w gnieździe. To ma przynosić pecha, ściągając nieszczęście na całą rodzinę. Nadchodzące miesiące będą wtedy biedne, pełne chorób i pecha.

fot. Bociany w gnieździe/Adobe Stock

Złą wróżbą jest też jednak opuszczone gniazdo bocianie - jeśli kolejnej wiosny ptaki nie zdecydują się do niego powrócić i pozostanie puste, może to wróżyć chorobę, a nawet śmierć domowników, mieszkających w pobliżu bocianiego domostwa. „Szczęśliwy dom, gdzie boćki są!” - sąsiedztwo bocianów to dobry omen, więc jeśli nie wrócą, nieszczęście murowane.

Co oznacza bocian chodzący po polu?

Sam widok bociana chodzącego po polu nie jest jakąś konkretną wróżbą - nie wiążą się z nim żadne przesądy. Jeśli jednak spacerujący po łące bociek będzie czyścić sobie pióra, to bardzo zły znak. Podglądanie ptaka podczas tego rodzaju czynności, przyniesie nieszczęście.

