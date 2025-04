Gdy ktoś pyta cię: "Spod jakiego jesteś znaku?" ma na myśli to, w jakim znaku zodiaku przebywało Słońce w momencie twoich narodzin. Prawda jest jednak taka, że znak słoneczny pokazuje tylko ogólne cechy twojego charakteru. Równie ważny jest bowiem tzw. znak wschodzący, czyli ascendent. To punkt przecięcia horyzontu i ekliptyki w momencie twojego przyjścia na świat.

Ascendent, nazywany również znakiem wschodzącym, to jeden z najważniejszych elementów astrologicznego horoskopu. Określa on znak zodiaku, który w momencie narodzin danej osoby znajdował się na wschodnim horyzoncie. W praktyce oznacza to, że jeśli spojrzelibyśmy na niebo dokładnie w chwili czyjegoś urodzenia, to właśnie ten znak "wschodził" nad linią horyzontu.

Ascendent to więc twarz, jaką pokazujesz światu, pierwsze wrażenie, jakie wywierasz na innych. Wpływa na twój wygląd zewnętrzny, zachowanie, upodobania do określonego stylu ubierania się. Ascendent można porównać do drzwi, przez które wchodzimy w życie - to pierwsze wrażenie, jakie wywieramy, styl bycia oraz sposób, w jaki rozpoczynamy nowe przedsięwzięcia.

Aby poznać swój ascendent, powinnaś znać dokładną godzinę swojego urodzenia. Możesz skorzystać z kalkulatorów ascendentu lub sprawdzić jak samemu obliczyć swój horoskop. Nawet niewielka różnica w czasie może zmienić znak ascendentu, ponieważ zmienia się on mniej więcej co dwie godziny.

To dlatego dwie osoby urodzone tego samego dnia mogą mieć zupełnie inne podejście do życia, jeśli ich ascendenty są różne.

fot. Ascendent to ważny punkt horoskopu/Adobe Stock, Paolo Gallo

Ascendent może wzmacniać lub osłabiać cechy słonecznego znaku. Załóżmy np., że urodziłaś się w znaku Barana, który słynie z tego, że jest energiczny, pewny siebie i robi dużo zamieszania.

Okazało się jednak, że masz ascendent np. w nieśmiałych i wrażliwych Rybach. Otoczenie może więc odbierać cię nie jako hałaśliwego Barana, ale jako delikatną i wycofaną Rybkę.

Zdarzają się też sytuacje, gdy mówimy, że ktoś jest "typowym Lwem" czy "typowym Skorpionem" - zwykle dzieje się tak wtedy, gdy dana osoba ma Słońce i ascendent w tym samym znaku. W takim wypadku ascendent wzmacnia bowiem cechy znaku słonecznego.

Jak czytać ascendent w Baranie?

Tym, co przyciąga uwagę u osób z ascendentem w Baranie jest ich spojrzenie: lubią spoglądać na świat "spode łba" tak, jakby rzucały innym wyzwanie. Ascendentalne Barany z reguły są szczupłe, ciemnowłose (choć zdarzają się wśród ich urocze rudzielce) i mają charakterystyczne, dość wydatne nosy.

Kobiety lubią nosić nakrycia głowy, a mężczyźni zwykle mają kilkudniowy zarost. Ubierają się swobodnie i młodzieńczo, lubią też mocne i wyraziste kolory, szczególnie czerwień.

Jak czytać ascendent w Byku?

Bykowi patronuje Wenus – planeta piękna, dlatego osoby z ascendentem w tym znaku zwykle bywają urodziwe. Mężczyźni mają proporcjonalne, męskie sylwetki i mocno zarysowane szczęki, a kobiety powabne kształty i figurę w kształcie klepsydry.

Niestety, ascendentalne Byki lubią sobie dogadzać, więc muszą uważać, by z wiekiem nie przybrać na wadze. Osoby te zwykle nigdzie się nie spieszą i poruszają się godnym, powolnym krokiem. Cenią sobie elegancję – dlatego kupują markowe ubrania w dobrym gatunku i o klasycznym kroju. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety lubią podkreślać okolice szyi, zakładając biżuterię czy szale.

Jak czytać ascendent w Bliźniętach?

Ktoś, kto wygląda bardzo młodo jak na swój wiek, to przeważnie ascendentalny Bliźniak. Ludzie ci są szczupli, poruszają się z wdziękiem i gracją, przeważnie spiesząc się z jednego miejsca w drugie. Wybierają swobodne, młodzieżowe stroje, lubią też wzory na ubraniach (np. paski, groszki, itp.).

Charakterystyczną cechą jest ich mowa ciała: zwykle dużo gestykulują, często zupełnie nieświadomie. Lubią podkreślać okolice dłoni – chętnie noszą pierścionki i bransoletki. Kochają nowinki techniczne i komunikowanie się z innymi, dlatego zawsze mają przy sobie telefon, laptop lub inny sprzęt, który zapewnia im łączność ze światem.

Jak czytać ascendent w Raku?

Osoby z ascendentem w Raku zwykle mają delikatną, bladą cerę, łagodne rysy i zaokrąglone kształty. Lubią wygodne ubrania, które dają im poczucie bezpieczeństwa: kobiety chętnie noszą miękkie kardigany, a mężczyźni flanelowe koszule.

Ascendentalne Raki są wrażliwe i nieśmiałe, najlepiej czują się w domu, wśród bliskich sobie osób. Są sentymentalne: często żyją przeszłością, zbierają np. stare fotografie czy inne pamiątki.

Jak czytać ascendent w Lwie?

Ascendent w Lwie nadaje osobie charyzmę, pewność siebie i naturalną skłonność do bycia w centrum uwagi. Ludzie z tym ascendentem często emanują magnetyczną energią, są otwarci, towarzyscy i pełni pasji. Wchodzą do pomieszczenia z pewnością siebie i zwykle przyciągają spojrzenia.

Lubią wyrażać siebie poprzez styl ubioru, gesty czy sposób mówienia - wszystko, co robią, ma w sobie odrobinę teatralności. Choć mogą sprawiać wrażenie dumnych lub dominujących, w głębi serca są lojalni i wielkoduszni. Ich entuzjazm i pogoda ducha często zarażają innych, czyniąc ich naturalnymi liderami.

Jak czytać ascendent w Pannie?

Osoby z ascendentem w Pannie sprawiają wrażenie dokładnych, uporządkowanych i inteligentnych. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się powściągliwe, zdystansowane lub nawet krytyczne, ponieważ uważnie analizują otoczenie, zanim zdecydują się na interakcję. Są praktyczne, zwracają uwagę na detale i często dążą do perfekcji.

Ich styl bycia jest raczej skromny, a w kontaktach z innymi stawiają na konkret i rzeczowość. To ludzie, którzy budzą zaufanie swoją rzetelnością i rozsądkiem, choć czasem mogą być postrzegani jako zbyt wymagający lub nadmiernie ostrożni.

Jak czytać ascendent w Wadze?

Wagą, podobnie jak Bykiem rządzi planeta Wenus, więc osoby z ascendentem w tym znaku zwykle są bardzo atrakcyjne. Klasyczna ascendentalna Waga ma delikatne, regularne rysy, pełne usta, a gdy się uśmiecha, na policzkach często pojawiają się jej urocze dołeczki. Wagi mają wrodzone wyczucie stylu, wielu projektantów mody ma Słońce czy ascendent w tym znaku.

Tylko Waga będzie przez pół godziny zastanawiać się, czy kolor jej skarpetek współgra z kolorem butów i spodni (i to bez względu na to, czy jest kobietą czy mężczyzną). Jest estetką i ma bardzo wrażliwy węch - wokół niej zawsze roztacza się dyskretna aura dobrych perfum.

Jak czytać ascendent w Skorpionie?

Jeśli o kimś można powiedzieć, że ma magnetyczne spojrzenie, które przewierca cię na wylot, to z pewnością jest to ascendentalny Skorpion. Zwykle są to osoby ciemnowłose, o wyrazistych rysach. Lubią stać z boku i obserwować otoczenie, a ich ulubionym kolorem jest maskująca czerń (spod tego znaku wywodzi się wielu detektywów).

Często też noszą okulary przeciwsłoneczne, nawet, gdy nie ma takiej potrzeby. Charakterystyczną cechą Skorpionów jest niezwykła pamięć – nigdy nie zapominają urazy, ale też wyświadczonych przysług.

Jak czytać ascendent w Strzelcu?

Ludzie z ascendentem w Strzelcu emanują optymizmem, energią i radością życia. Sprawiają wrażenie otwartych, przyjaznych i pełnych entuzjazmu. Są ciekawi świata, uwielbiają podróże, poznawanie nowych kultur i zdobywanie wiedzy. Ich sposób bycia jest naturalny i swobodny, a ich spontaniczność często sprawia, że potrafią rozbawić i zainspirować innych.

Czasem mogą być postrzegani jako nieco niecierpliwi lub impulsywni, ponieważ mają w sobie silne pragnienie przygody i wolności. Jednak dzięki swojej szczerości i entuzjazmowi z łatwością zjednują sobie ludzi, a ich entuzjazm często staje się zaraźliwy.

Jak czytać ascendent w Koziorożcu?

Ludzie, którzy mają ascendent w znaku Koziorożca, przeważnie są wysocy (często się garbią) i ciemnowłosi. Mają dość ostre rysy twarzy, z wystającymi kośćmi policzkowymi. Mimo że sprawiają wrażenie smutnych i zamyślonych, ku zaskoczeniu otoczenia bywają bardzo fotogeniczni (wiele fotomodelek ma ascendent w Koziorożcu).

Zwykle wyglądają na starszych niż są w istocie, co może być spowodowane ich zamiłowaniem do formalnych, eleganckich strojów w ciemnych kolorach. Ascendentalny Koziorożec może sprawiać wrażenie człowieka nieco zdystansowanego i chłodnego, ale bardzo zyskuje przy bliższym poznaniu.

Jak czytać ascendent w Wodniku?

Osoby z ascendentem w Wodniku wyróżniają się oryginalnością, niezależnością i otwartością na nowe wyzwania. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się ekscentryczne, nieszablonowe lub wręcz buntownicze, ponieważ nie lubią podążać utartymi ścieżkami.

Cenią sobie wolność i autentyczność, a w relacjach międzyludzkich kierują się zasadą równości i przyjaźni. Ich sposób bycia często jest nieprzewidywalny, a zainteresowania mogą obejmować zarówno nowoczesne technologie, jak i sferę duchową. To osoby, które łatwo przyciągają innych swoją otwartością, choć czasem mogą sprawiać wrażenie zdystansowanych lub chłodnych.

Jak czytać ascendent w Rybach?

Osoba z ascendentem w znaku Ryb sprawia wrażenie nieco zamyślonej i śpiącej. Zwykle ma piękne, duże oczy o nieco zamglonym spojrzeniu, porusza się wolno i spokojnie. Jej strój jest zwiewny i artystyczny, lubi styl boho. Ma wielką słabość do butów i może się pochwalić ich sporą kolekcją.

Jest bardzo wrażliwa i delikatna. W razie kłopotów ucieka w świat swojej bujnej wyobraźni. Wierzy w magię, duchy i miłość od pierwszego wejrzenia, bo jest niepoprawną romantyczką.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.01.2019.

