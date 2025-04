Dobrą zabawę podczas imprezy andrzejkowej z pewnością umilą tradycyjne wróżby, które współcześnie traktujemy z przymrużeniem oka. Oto kilka z nich!

Zabawy idealne na babskie andrzejki

Lanie wosku

Jest to najbardziej znana - od wieków aż po dzień dzisiejszy - wróżba andrzejkowa. Najpotrzebniejsze rekwizyty to: świeczka/wosk, garnek, miska z zimną wodą, klucz i lampka. Roztopiony wosk lej przez dziurkę od klucza na zimną wodę. Kształt woskowej figurki może być nieczytelny, ale gdy obejrzysz jego cień na ścianie, może łatwiej będzie ci odgadnąć, co cię czeka w przyszłym roku.

Buty

Jest to wróżba wyłącznie dla niezamężnych panien. Niech każda z Was zdejmie buta z lewej nogi. Zróbcie ścieżkę z najdalszego miejsca aż do progu. Właścicielka buta, który przekroczył jego granicę, w najbliższym czasie może spodziewać się zmiany stanu cywilnego.

Poznaj wróżbę andrzejkowa z karteczek i gotowe hasła

Jabłko

Znana wszystkim wróżba, która polega na obraniu jabłka tak, aby powstała jak najdłuższa obrana skórka. Jeśli uda ci się jej nie przerwać, zamykasz oczy i rzucasz za siebie przez lewe ramię. W tym czasie myślisz o miłości. Tak rzucona skórka powinna przybrać kształt litery, od której będzie zaczynać się imię twojego wybrańca serca.

Kartki z imionami

Na tekturowej kartce, wyciętej w kształcie serca, piszesz jak największą ilość imion męskich. Po odwróceniu jej pismem do podłogi, bierzesz szpilkę i przekłuwasz w jednym miejscu. Imię, na które trafisz będzie nosił twój przyszły małżonek.

Na małych karteczkach piszesz jak największą ilość imion chłopców. Na każdej jedno. Rzuć za siebie wszystkie. Obejrzyj się i zobacz, która upadła najbliżej ciebie. Odczytane na niej imię będzie imieniem twojego ukochanego.

Fot. Fotolia

Po udanym wieczorze, zanim położysz się spać, włóż pod poduszkę kartki z męskimi i żeńskimi imionami. Rano, zaraz po przebudzeniu, wyciągnij jedną z nich. Imię, które odczytasz, zmieni twoje życie.

Filiżanki

Potrzebne ci będą cztery filiżanki. Pod trzy z nich włóż: obrączkę, różaniec, monetę. Czwartą zostaw pustą. Następnie dobrze pomieszaj i wybierz jedną z nich. Wróżba ta odkryje twoją przyszłość:

obrączka - czeka cię miłość,

- czeka cię miłość, różaniec - zakon,

- zakon, moneta - da ci pieniądze,

- da ci pieniądze, pusty spodeczek - nadchodzący rok niczego ci w życiu nie przyniesie.

Magiczny płomień

Myśląc o życzeniu zapal dwie zapałki. Trzymaj je płomieniem do góry. Jeśli będą palić się ku sobie, twoje życzenie spełni się w ciągu roku, a jeśli nie – będziesz musiała poczekać dłużej na jego realizację.

Wróżba andrzejkowa - kto cię kocha?

Pływające świeczki

Potrzebna ci będzie miska z wodą oraz trzy świeczki, najlepiej pływające. Zapalone puszczasz na wodę. Jeśli dwie zetkną się ze sobą, oznacza to, że szybko wyjdziesz za mąż. Ale jeśli trzy, to będzie to bardzo szczęśliwy związek, bo ta trzecia symbolizuje księdza.

Wróżb jest jeszcze całe mnóstwo, ale nie sposób ich wszystkich wymienić. Te na pewno rozkręcą imprezę, a cała reszta zależy już od twojej wyobraźni i miłego towarzystwa przyjaciółek.

