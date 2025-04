Tyko dwa dni i dwie noce w roku przeznaczone są na tradycyjne wróżby. Te dwa magiczne dni to wigilia Św. Andrzeja oraz wigilia Św. Jana, czyli astronomiczny dzień przesilenia letniego.

Wróżby Andrzejkowe łączą się ze starymi wierzeniami, że w długie jesienne noce na Ziemi przybywają istoty pozaziemskie i duchy z zaświatów. Duchy te właśnie w przeddzień święta Andrzeja udzielają ludziom mocy nadprzyrodzonych i pomagają poznać przyszłość.

Jaki będzie przyszły mąż?

Najstarsze wróżby dotyczyły wyglądu przyszłego męża. Były przeważnie wróżbami ze snu, do którego trzeba było specjalnie się przygotować; np. prosząc cały dzień Św. Andrzeja o wizję we śnie. Proroczy sen miał ułatwić "most" zbudowany z patyczków lub słomek, postawiony u wezgłowia, przy łóżku. Dziewczyna wzywała swojego przyszłego męża, by przeprowadził ją przez niego we śnie. W niektórych rejonach Polski dziewczęta celowo piekły bardzo słone bułki i zjadały je przed pójściem spać, prosząc przyszłego męża, by we śnie podał im wodę do picia. Bardzo niecierpliwe dziewice rozbierały się do naga w ciemnej izbie i uparcie wpatrywały w lustro, w nadziei, że zamiast własnego odbicia zobaczą lico przyszłego męża.

Wróżby dla Ciebie

- Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoje drogi z wybranym mężczyzną się zejdą, puść na wodę dwie igły lub dwie zapalone świeczki i zobacz, czy się połączą.

- By sprawdzić, jak gorąco jesteś kochana, zapal dwie kartki. Jedna niech symbolizuje Ciebie, a druga Twojego wybranka. Która kartka pali się żywszym płomieniem, ta osoba kocha bardziej.

- By dowiedzieć się, jakie będzie imię przyszłego męża, umieść pod poduszką kartki z męskimi imionami, rano nie otwierając oczu, wylosuj jedną. Możesz też upiec ciasteczka z imionami w środku i sięgnąc po nie rano.

- By poznać imię wybranka, możesz na obrzeżu miski wypisać męskie imiona. Następnie niech każda panna puści swoją łupinkę od orzecha na wodę. Poczekajcie, aż każdy "okręt" wybierze swój port.

- Czas zamążpójścia określa wróżba z butów, które możecie ustawić po kolei lub rzucać za siebie.

- O kolejności zamążpójścia może Wam także powiedzieć pies lub kot. W tym celu niech każda panna wsypie karmę do osobnej miski. Następnie wpuśćcie do pomieszczenia zwierzę i czekajcie, do której miski podejdzie najpierw.

- Jakiego charakteru będzie przyszły mąż, możesz się dowiedzieć z polana, które wyciągniesz z zawiązanymi oczami. Gładkie, jasne drewno - dobry chłop, sękate - porywczy, rozszczepione - niezaradny. Ilość małych sęczków oznacza liczbę dzieci.

- Kim małżonek będzie z zawodu - powiedzą Ci wyjęte z wody, uprzednio specjalnie w tym celu włożone przedmioty.

Ale zanim zaczniesz sprawdzać szczegóły dotyczące Twojego przyszłego męża, powróż sobie, czy ogóle zamążpójście jest Ci pisane!...W tym celu ustaw trzy spodeczki, pod dwoma spodeczkami kolejno obrączkę i różaniec, a trzeci spodeczek zostaw pusty. Pomieszaj naczynia i wybierz jedno z nich. Jeśli wybrałaś spodeczek, gdzie nic nie było - starą panną będziesz, spodeczek z obrączką - za maż wyjdziesz, z różańcem - do klasztoru pójdziesz.