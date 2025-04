Zarzuć kotwicę

Reklama

Kotwica – zazwyczaj z kawałkiem liny – ma wiele znaczeń, niekoniecznie magicznych. Z oczywistych przyczyn była i jest symbolem przeróżnych organizacji związanych z żeglugą.

W bogatej symbolice wolnomularzy kotwica występuje razem z księgą i złożonymi rękami bądź sercem, reprezentując trzy biblijne cnoty: wiarę, nadzieję i miłość. Księga oznacza wiarę, kotwica – nadzieję, a serce lub dłonie – miłość.

Jako amulet kotwicę nosi się przede wszystkim w celu zapewnienia sobie bezpiecznej podróży. Powszechnie stosowana jest także jako breloczek samochodowy – w ten sposób auto jest niczym bezpieczną przystań. Inne zastosowanie kotwicy jako amulet można znaleźć w hoodoo. Tutaj gwarantuje ona nie tylko bezpieczną podróż, ale także szczęśliwy powrót do domu, a zatem także wierność i udane życie rodzinne. Specjalne świece hoodoo odlewane są w kształcie kotwicy lub ozdabiane tym symbolem. Zapewniają one silne miłosne „zakotwiczenie” i stałość związku.

Diabelska twarz

Nietoperzowy orzech, zwany także diabelskim strąkiem, głową kozy, byczym lub bizonim orzechem, jest strąkiem wodnej rośliny azjatyckiej, Trapa bicornis, mylonej czasem z kasztanem wodnym. Czarny i lsniący, ma długość około 6 cm. Kiedy się go ususzy i namaści olejem, struktura jego powierzchni przypomina kasztan. Ma ciekawe właściwości optyczne – w zależności od punktu widzenia strąk przypomina nietoperza z rozłożonymi skrzydłami lub byka, a do tego po jednej lub obu jego stronach rysuje się demoniczna twarz. Twarze po obu stronach strąka wyglądają zazwyczaj inaczej.

Chociaż nasiona nietoperzowego orzecha są jadalne po ugotowaniu, w Stanach Zjednoczonych jest on rzadkością i stosuje się go pojedynczo do celów magicznych. Mimo, że nie pochodzi z Afryki, hoodooiści zaadaptowali go, podobnie jak inne elementy, do swojej wielokulturowej tradycji.

Nietoperzowy orzech strzeże przed złem. W tym celu umieszcza się go przy drzwiach, a najlepiej – przed nimi, od strony zewnętrznej. Ma moc łamania uroków i klątw. Nietoperzowy orzech robi wrażenie już samym wyglądem.

Czytaj dalej.

Reklama

Lilith Black Moon

www.okulta.com.pl

www.okulta.pl