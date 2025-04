To ambicja, wznoszenie się pond przeciętność oraz niedostępność. W tradycji biblijnej spotykamy się z wieżą Babel, która symbolizuje pomieszanie języków, pychę, niespełnienie marzeń, ale i bramę do nieba. Wieża w mitologii greckiej jest atrybutem Danae, córki króla Argosa, zamkniętej przez niego, gdyż zgodnie z przepowiednią jej syn miał go zgładzić. Mimo tego Zeus, pod postacią deszczu, przedostał się do królewny. Z tego związku narodził się im syn, Perseusz. W marzeniu sennym wieża jest symbolem powodzenia.

