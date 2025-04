Od strony spraw życiowych symbolizuje on wyższość oraz świętość, a w odniesieniu do śmierci – wieczność i zmartwychwstanie. W tradycji starożytnego Egiptu, Grecji czy Rzymu wieńce były zarezerwowane dla władców i bogów, gdyż symbolizowały one zwycięstwa i władzę nad światem. Stąd też zwycięzcy Igrzysk Olimpijskich, które odbywały się w starożytnej Grecji, byli nagradzani wieńcem laurowym; to największa nagroda, jaką mogli otrzymać, każdy udekorowany takim wieńcem zajmował specjalne miejsce w społeczności. W symbolice wieńców istotną rolę odgrywają również kwiaty, z których zostały one uplecione i tak, np.:

· wieńce panien młodych wykonywane są z kwiatów o radosnych kolorach, odpowiednich na ślub; symbolizują one nowy początek;

· wieńce pogrzebowe wykonane są z kwiatów odpowiednich na taką okazję; są one symbolem śmiertelności ale i wieczności.

Reklama