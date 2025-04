W wielu kulturach, poczynając od pierwotnych kultur afrykańskich, zwierzę to stało się symbolem odwiecznej siły życiowej, płodności oraz urodzaju. Gad ten łączy w sobie pierwiastek męski z żeńskim. W starożytnym Egipcie wąż uosabiał boga śmierci i podziemi, Seta. W mitologii greckiej jest on z kolei atrybutem Ateny, symbolizując mądrość oraz roztropność. W kulturze chrześcijańskiej postać węża pojawia się przy okazji opowieści o Adamie i Ewie. To właśnie gad namawia kobietę, by zerwała owoc z drzewa Dobra i Zła. W tym kontekście wąż uosabia pokusę szatańską, która czyha na człowieka w każdym momencie jego życia. Wąż, a dokładniej mówiąc Eskulapa, występuje w symbolu medycyny.

