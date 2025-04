Symbolizuje wojowniczość, upór, ambicję, złośliwość, okrucieństwo oraz gotowość do zadania śmierci. W starożytnym Egipcie był on uosobieniem płodności i śmierci, upostaciował Selket, boginię płodności oraz życia pozagrobowego. Według mitu greckiego, Skorpion został umieszczony na niebie przez samego Zeusa, tak, by wiecznie mógł gonić swoją ofiarę Oriona. W tradycji judeochrześcijańskiej jest on symbolem zdrady i nienawiści.

