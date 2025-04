To towarzysz człowieka od setek lat, jedno z pierwszych udomowionych zwierząt. Razem polowali i zdobywali pożywienie. Dziś rola psa znacząco się zmieniła, rzadko który pies musi obecnie polować, a mimo to nadal uważa się go za najwierniejszego towarzysza człowieka. Jednak symbolika psa jest dosyć dwoista. Z jednej strony jest on utożsamiany z wiernością, prawdziwą przyjaźnią, strażą i lojalnością. Ale z drugiej – łączy się go również ze światem podziemnym, z diabłami, co wynika z faktu, że z natury psy są padlinożercami. W marzeniu sennym pies symbolizuje miłość albo dobrą nowinę.

