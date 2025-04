Symbolizuje przebiegłość, chytrość, magię, ciemność oraz śmierć. Według wierzeń zabobonnych czarny kot przynosi pecha. Powszechnie uważa się koty za zwierzęta samodzielne, samotników, stąd powiedzenie, że „koty chadzają własnymi drogami”. W starożytnym Egipcie uważane były za święte zwierzęta, które strzegą wrót do życia pozagrobowego. One również, jako jedyne, posiadały wiedzę o tym, co czeka człowieka po przekroczeniu bramy śmierci.

