Zalicza się go do grona tradycyjnych głupców, pajaców oraz błaznów. W szerszym znaczeniu klown symbolizuje zmienność losu. Zwykle odgrywają oni role kozłów ofiarnych, pokazując przez to, że ani godność, ani piastowane urzędy nie muszą być trwałe, że trzeba zawsze mieć na uwadze fortunę.

