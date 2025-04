Zwierzę to, które wyglądem przypomina konia z rogiem, jest symbolem niewinności i czystości. W większości kultur jednorożec uważany jest za największe dobro, nieskalane żadnym grzechem i złem. W chrześcijaństwie, na przykład, uznaje się go za symbol samego Chrystusa. W tradycji rycerskiej jednorożec symbolizuje cnotliwość oraz miłość nieskalanej kobiety. Często róg tego stworzenia utożsamiany jest z fallusem, a tym samym łączy się go z nieskalaną penetracją oraz inicjacją ducha na wyższy poziom.

Reklama