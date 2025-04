Zwierzę to powstało z połączenia głowy, skrzydeł i szponów orła z tułowiem lwa. Stąd też gryf jest symbolem władzy na niebie i ziemi. Stał się on niezwykle popularnym motywem na Bliskim Wschodzie czy w starożytnej Grecji. Stwór ten był hebrajskim symbolem Persji, z kolei w Asyrii symbolizował demona, na Krecie był opiekunem, a w Grecji, gdzie łączono go z Apollem i Ateną, stał się symbolem mądrości.

Reklama