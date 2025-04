Kolor ten powstał z połączenia dwóch przeciwstawnych sobie barw: czerwieni (ognistość, seks, namiętność) oraz błękitu (umysł, duch). Jest on symbolem umiarkowania, pokory, przejścia od męskości do żeńskości oraz od życia do śmierci. W chrześcijańskiej symbolice fiołek utożsamiany jest z pokorą i skromnością. Z kolei w starożytnym Rzymie kwiat ten symbolizował pamięć i wspomnienia; bardzo popularne były wówczas wianki z tych roślin noszone na ucztach.

