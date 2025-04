Drzewo to powszechnie występuje na angielskich cmentarzach, najpewniej dlatego że jest ono symbolem nieśmiertelności i siły. W wierzeniach ludowych mówi się, że dotknięcie cisu przynosi szczęście, jeżeli jednak ktoś przyniesie to drzewko do domu, to czeka go pech i tragedia.



