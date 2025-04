To jeden z wielu rytuałów inicjacji czy przejścia, przygotowujący człowieka do wkroczenia na nową drogę życia. Szczególnego znaczenia nabrał chrzest w kulturze chrześcijańskiej, gdzie oznacza on włączenie człowieka do wspólnoty świętego Kościoła. Sakrament ten stał się symbolem odnowienia i oczyszczenia, początkiem nowego.

