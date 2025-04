Znaczenie snów

Snami interesowano się już w starożytności. Ich interpretacje początkowo przekazywano ustnie. Pierwsze spisywane senniki zaczęły powstawać natomiast ponad 3 tys. lat temu – m.in. w Babilonii, Egipcie czy Grecji. Dzięki temu ci, którzy umieli czytać, mogli dowiedzieć się, co oznacza sen o ciąży, wypadających zębach czy o śmierci.

Sennik to zbiór symboli sennych, który pomaga w ich odczytywaniu. Hasła najczęściej są ułożone alfabetycznie. Każdy z nim ma obszerne wytłumaczenie. Dobrze zinterpretowany sen może być ostrzeżeniem przed nadchodzącymi kłopotami – śmiercią bliskiej osoby, chorobą bądź wprost przeciwnie – sygnałem przepowiadającym szczęście!

Marzenie senne

Interpretacją marzeń sennych zajmował się już Sokrates, Arystoteles czy Platon. Starożytna Grecja zasłynęła nawet z tworzenia odrębnej dziedziny nauki – nauki o snach. W Egipcie powstały natomiast świątynie Serapisa – boga snu. Spali w nich wszyscy, którzy chcieli zmienić coś w swoich snach.

A jak było w Chinach? Chińczycy uważali, że dusza i ciało podczas snu to dwie odrębne rzeczy. Nie wolno było więc budzić nikogo, kto spał. Dusza musiała na nowo połączyć się z ciałem.

Minęło kilka wieków. Teraz sny coraz częściej kojarzą się nam z wróżbami, magią i przesądami. Nie wszystkie ujęcia marzeń sennych są bowiem wyjaśnione do końca. Niektóre elementy nadal są niepoznane i nieodgadnione, co prowokuje do łączenia ich z przesądami i zabobonami.

Współcześni psychoanalitycy są jednak innego zdania. Według nich każdy sen daje nam cenne wskazówki dotyczące trudnych sytuacji, które właśnie przeżywamy. Ważne jest jednak, by znać ich symbolikę. Od dobrej interpretacji snu zależy nasza przyszłość.

Sny pojawiają się w fazie REM - gdy umysł jest otwarty. Wtedy to do głosu dochodzą najgłębiej skrywane aspekty naszej podświadomości. Widzimy rozwiązania, których nie zauważaliśmy na jawie. Marzenia senne dają podpowiedzi, wskazówki i ostrzeżenia.

