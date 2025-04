Reklama

Przeciętny człowiek, gdy dożywa 75 lat, przesypia ponad 24 lata. Warto więc wykorzystać ten czas i przeżyć swój sen bardziej intensywnie. Okazuje się, że sen można zaprogramować. Wystarczy poznać 4 kroki do osiągnięcia świadomych snów.

Czy wierzyć w sny?

Tematem świadomego snu zajął się m.in. Karol Leopold Cetlin, który (jak sam o sobie mówi) jest badaczem i nauczycielem interesującym się parapsychologią. Bada podróże poza ciałem, świadome sny, prawo przyciągania i medytacje.

Technika świadomego snu ma swoich zwolenników także wśród wyznawców New Age. Uważają oni, że dzięki niej mogą znaleźć się poza własnym ciałem i tym samym mieć dostęp do nieosiągalnej dla ludzi wiedzy, a także, że pozwala ona im skontaktować się ze zmarłymi lub przepowiadać przyszłość.

Praktyka świadomego snu znalazła swoje miejsce również w buddyzmie tybetańskim. Doświadczenie zasypiania oraz śnienia wykazuje pewne analogie z doświadczeniem stanu pośmiertnego zwanego Bardo.

Świadomy sen inaczej nazywany jest "lucid dream", "sen jasny" bądź "sen wiedzy". Osoba śniąca zdaje sobie sprawę, że śpi. Może jednocześnie wpływać jednak na treść marzenia sennego. Ma nad nim pełną kontrolę, a jego natężenie zależy tylko i wyłącznie od samego śniącego. Świadomy sen jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Jedynie 20 % ludzi miało taki sen przynajmniej raz w życiu. Może go wywołać rozmowa bądź przeczytanie poświęconego mu artykułu. Fascynuje on nie tylko naukowców, ale i cały świat kultury. "Lucid dream" stał się bohaterem m.in. „Ptaka” Williama Whartona czy „Zagubionej autostrady” Davida Lyncha.

Badacze wyróżniają dwa typy świadomych snów:

Świadomy Indukowany Sen (DILD) - już w czasie snu, poprzez zachowanie czy odruchy, uświadamia śniącemu, w jakim jest stanie

Sen Indukowany Jawą (WILD) - pojawia się, gdy zaczynamy śnić bez utraty świadomości, bądź w bardzo krótkim jej braku

Kryterium ich podziału stanowi metoda indukcyjna. To w dużej mierze od niej zależy stopień kontroli snu oraz jego długość. Świadomy sen niesie za sobą różne zjawiska towarzyszące. Pojawia się z reguły, gdy mózg jest przekonany, że straciliśmy już świadomość. Jeśli jednak uda nam się zachować ją wystarczająco długo, „wejdziemy” w opisywany rodzaj snu.

Zdarza się, że występują halucynacje, począwszy od kolorów czy prostych kształtów do osób i miejsc. Rzadko pojawia się też paraliż senny. Wywołuje u śniącego uczucie duszenia, a nawet poczucie czyjejś obecności.

Rodzaje snów

Może pojawić się również fałszywe przebudzenie. Jest ono rodzajem szoku związanego z odzyskaniem świadomości. Śniący otwiera oczy, rozgląda się po pokoju, a nawet wykonuje niektóre poranne czynności, po czym orientuje się, że nadal śpi. I to właśnie w tym momencie następuje prawdziwe przebudzenie.

Czasem pojawia się też eksterioryzacja ("out of body experience"). Przeżyciu OOBE nie towarzyszy przebudzenie, a jedynie krótka przerwa. Niektóre teorie głoszą, że nie ma żadnej różnicy między OOBE, a WILD. Tym, co pozwala je odróżnić, są indywidualne doznania śniącego. Niektórzy odbierają je jako świadomy sen, inni - jako chwilowe opuszczenie własnego ciała.

Zacznij od zapamiętania i zapisywania snów w specjalnym dzienniku. Tego typu notatki pozwolą ci wyśnić temat, którego sobie najbardziej życzysz. Świadomy sen jest podobno niczym jazda na rowerze - jak już raz się nauczysz, będziesz zawsze pamiętać, jak to robić.

Po co nam takie świadome sny? W świadomym i zaprogramowanym śnie możemy doznawać bardzo przyjemnych rozrywek typu latanie czy seks z Bradem Pittem. Ale to nie wszystko! W takim śnie możemy rozwiązywać swoje problemy, uporać się z męczącymi nas koszmarami, a także pozbyć się strachu czy fobii. Dzięki świadomym snom można uleczyć swoje ciało i umysł czy podróżować nocą, nie wychodząc z łóżka.

Czym jest sen i marzenie senne?

metoda psychologiczna – polega na zastosowaniu technik pamięciowych opracowanych przez doktora Stephena LaBerge’a . Jej celem jest zapamiętanie konkretnej reakcji na określony bodziec. Dodatkowym elementem są wizualizacje i autosugestia. Ta ostatnia stosowana przed snem pozwoliła badaczowi zwiększyć liczbę świadomych snów początkowo do 4 w miesiącu, a następnie do 21.

polega na zastosowaniu technik pamięciowych opracowanych przez . Jej celem jest zapamiętanie konkretnej reakcji na określony bodziec. Dodatkowym elementem są wizualizacje i autosugestia. Ta ostatnia stosowana przed snem pozwoliła badaczowi początkowo do 4 w miesiącu, a następnie do 21. metoda fizjologiczno-farmakologiczna – wymaga znajomości cyklu snu-czuwania oraz stosowania środków psychoaktywnych działających na marzenie senne.

wymaga znajomości cyklu snu-czuwania oraz stosowania środków psychoaktywnych działających na marzenie senne. inne - opierają się na korzystaniu z bodźców zewnętrznych. Nic jednak nie zastąpi odpowiedniego nastawienia i silnej motywacji.

dziennik snów – zaraz po przebudzeniu osoba zapisuje wszystko, co zapamiętała z danego snu. Z czasem będzie potrafiła prowadzić bardzo dokładny sennik .

zaraz po przebudzeniu osoba zapisuje wszystko, co zapamiętała z danego snu. Z czasem będzie potrafiła prowadzić . autosugestia – osoba kładzie się do łóżka z przekonaniem, że to właśnie dziś doświadczy świadomego snu .

osoba kładzie się do łóżka z przekonaniem, że to właśnie dziś doświadczy . przerywanie cyklu snu (WBTB) – niezbędna jest znajomość faz snu. Po kilku godzinach nieprzerwanego snu osoba budzi się na ok. 2 godz. (optymalny czas to 60 minut), następnie wraca do łóżka z nastawieniem na świadomy sen.

niezbędna jest znajomość faz snu. Po kilku godzinach nieprzerwanego snu osoba budzi się na ok. 2 godz. (optymalny czas to 60 minut), następnie wraca do łóżka z nastawieniem na świadomy sen. drzemka – osoba wykorzystuje wzmożoną potrzebę snu w niektórych godzinach w ciągu dnia. Świadomy sen pojawia się częściej w czasie drzemki niż w nocy.

osoba wykorzystuje wzmożoną potrzebę snu w niektórych godzinach w ciągu dnia. Świadomy sen pojawia się częściej w czasie drzemki niż w nocy. technika „chaining” – tuż po przebudzeniu osoba nie otwiera oczu. Chodzi o to, by nie zaczął pracować żaden mięsień. Dzięki temu pojawia się możliwość powrotu do świadomego snu.

tuż po przebudzeniu osoba nie otwiera oczu. Chodzi o to, by nie zaczął pracować żaden mięsień. Dzięki temu pojawia się możliwość powrotu do świadomego snu. technika rąk – polega na ustaleniu tzw. kotwicy, czyli warunkowej reakcji organizmu. Stosując się do jej zaleceń, uda nam się uzyskać świadomy sen. Ćwiczenie polega na tym, by usiąść na krześle, odprężyć się i zrelaksować. Należy oczyścić umysł, nie myśleć o niczym i wyciągnąć przed siebie ręce. Skupić się na wrażeniach wizualnych, a w myślach powtarzać zdania: "Widzę swoje ręce we śnie. Wiem teraz, że śnię". Powtarzamy formułkę kilkakrotnie z zamkniętymi oczami oraz rozluźniamy mięśnie. Seria powinna składać się z 5 – 6 powtórzeń. Aby osiągnąć lepszy efekt, warto powtarzać ćwiczenie kilka razy w ciągu dnia oraz przed samym snem.

Dostępna literatura nie podaje żadnych przeciwwskazań co do praktyki świadomego snu. Poleca się go osobom niepewnym swoich umiejętności. Dzięki autosugestii poprawiają nie tylko swój komfort psychiczny, ale i nabierają pewności siebie.

Zaleca się jednak by osoby z problemami kardiologicznymi podchodziły do tego typu „eksperymentów” ostrożnie. Zbyt duży wysiłek fizyczny czy wizualizacja niebezpiecznej sytuacji mogą wywołać atak serca. Świadomy sen odradza się również schizofrenikom. Rzeczywistość ze snu może okazać się na tyle realna, że chory nie będzie w stanie odróżnić jej od tej, która otacza go naprawdę.

