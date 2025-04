Spanie na plecach z rękami wzdłuż tułowia – co mówi o tobie?



Jeżeli leżąc na plecach układasz ręce wzdłuż tułowia, jesteś prawdopodobnie osobą bardzo ambitną. Coraz wyżej stawiasz poprzeczkę nie tylko sobie ale i innym. Jeśli osiągniesz postawiony sobie cel, wcale nie jesteś do końca zadowolona. Myślisz wtedy, że mogłaś zrobić jeszcze więcej. Jeśli ktoś cię chwali, ty często nie bierzesz tego na poważnie. Wiesz, że masz większe możliwości i w niedługim czasie to udowodnisz. Okazuje się jednak, że nawet wtedy, gdy tak się stanie, nie spoczywasz na laurach, tylko podnosisz sobie poprzeczkę jeszcze wyżej, bo dla ciebie nie istnieje górna granica.

Krytykujesz innych, choć często możesz tego nie zauważać, a jeśli to widzisz, nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak bardzo może to ranić druga osobę, odbierać jej pewność siebie i zrażać ją do ciebie. W związku z tym nie możesz powiedzieć, że masz wielu przyjaciół, bo niewiele osób jest w stanie znieść taką ilość przykrych słów pod swoim adresem, nawet jeśli nie mijasz się z prawdą.

Nie tylko trudno znaleźć ci przyjaciół ale i stałego partnera. Nic dziwnego, bo musi być to osoba, która wiele w życiu osiągnęła. Jeśli będzie to ktoś ambitny, kogo podziwiasz i komu będziesz chciała dorównać, to możesz być pewna, że stworzysz z nim udany związek.

Spanie na plecach z rękami rozłożonymi – co mówi o tobie?



Jeśli śpisz na plecach, a twoje ręce są rozłożone po bokach, to znaczy, że należysz do osób, które łatwo nawiązują kontakty z innymi, chętnie wychodzą ze znajomymi na imprezy i są otwarte na ludzi.

Osoby, które śpią w takiej pozycji, są fantastycznymi przyjaciółmi. Potrafią wysłuchać. Można na nich liczyć w każdej sytuacji, o każdej porze dnia i nocy. Bardzo wszystko przeżywają. Nie potrafią przejść obojętnie obok czyjejś krzywdy.

Nigdy nie wychodzą przed szereg. Zawsze stoją z tyłu, żeby być mało widoczne, choć ze swoją pracowitością i kreatywnością powinny być zawsze na podium. Nawet wtedy, gdy wiedzą, że nagroda, pochwała albo odznaczenie, należy się im, nigdy się o nie nie upominają. Dla nich najważniejsze jest, żeby dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków i jeśli im się to uda, daje im to większą satysfakcję niż wyróżnienia i nagrody.