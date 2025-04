Spanie na boku – co mówi o tobie?

Spanie na boku nie jest jednoznaczne. Jeśli chcemy określić, jacy jesteśmy, powinniśmy zwrócić dodatkowo uwagę na kilka szczegółów, m.in. jak układamy ręce i nogi.

Jeśli lubimy spać na boku w pozycji embrionalnej, czyli z mocno podkulonymi nogami, najczęściej oznacza to, że brakuje nam poczucia bezpieczeństwa a także, że mamy niskie poczucie własnej wartości. Choć o tym nie mówimy i często to ukrywamy, marzymy, by skryć się w czyichś ramionach. W ramionach kogoś, kto jest silny a jednocześnie wrażliwy i potrafi nas zrozumieć.

W związkach szukamy oparcia. Jeśli nie możemy liczyć na swojego partnera, prędzej czy później się z nim rozstajemy albo bierzemy sprawy w swoje ręce i pod twardą skorupą tłumimy swój strach. Często mamy zmiany nastroju i nikt nie potrafi nas zrozumieć. Mimo to ludzie nas lubią, bo potrafimy słuchać i służyć pomocą.

Fot. Fotolia

Jeśli śpimy na boku, ale nie podkulamy mocno nóg, a ręce trzymamy swobodnie ułożone pod poduszką, świadczy najczęściej o tym, że nie jesteśmy typem buntownika/buntowniczki. Należymy raczej do osób, które uznawane są za grzeczne i ułożone. Rzadko się spóźniamy i lekceważymy nasze obowiązki, zarówno w domu jak i w pracy. Lubimy mieć kontrolę nad wszystkim, co się dzieje w naszym życiu. Porządek i dyscyplina to podstawa.

Na pewno nie stworzymy udanego związku z osobą, która nie dba o porządek, nie dotrzymuje słowa, spóźnia się i lekceważy to, co jest dla nas istotne.