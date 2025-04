Koszmary senne należą do zaburzeń snu i dotykają prawie 50% populacji, a więc co 2. osoba od czasu do czasu ma koszmar. Regularne koszmary dotykają 1% populacji.

Przyczyny występowania koszmarów:

stres,

konflikty psychiczne,

konflikty wewnętrzne, które są nieuświadomione,

depresja,

zaburzenia lękowe,

PTSD - Zespół Stresu Pourazowego,

odstawienie leków,

odstawienie alkoholu.

Jak poradzić sobie z koszmarami?

O koszmarach należy rozmawiać - z lekarzem lub bliskimi. Jak się okazuje, im dłużej przejmujemy się jakimś problemem, tym koszmary pojawiają się częściej i mogą się nasiać. Dzieje się też tak, że jeden sen śni się nam co jakiś czas. Jak się go pozbyć? Koniecznie należy o nim rozmawiać, by przejąć kontrolę nad wydarzeniami, które widzimy w koszmarze. Po jakimś czasie zaczniemy sami decydować o przebiegu snu i możemy z nim wygrać.