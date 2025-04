Sen o szczurach w piwnicy, w domu albo uciekające stado szczurów - co oznaczają sny o szczurach według senników?

Co oznacza szczur we śnie? Według senników to symbol kłamstwa i oszustwa, a także ostrzeżenie przed dwulicowymi ludźmi. Znaczenie snu może różnić się w zależności od tego, gdzie widzisz szczura i czy jest on sam, czy może w stadzie. Czasem sny te mają pozytywny wydźwięk - zwłaszcza, kiedy śniący lubi szczury.