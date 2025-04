Bogactwo symboliki zwierzęcej jest naprawdę zadziwiające. Jest to jednak z najbardziej różnorodnych grup symboli. Zaskakujące mogą wydawać się interpretacje niektórych ze znaków, jak chociażby psa, o czym później. Na symbolikę poszczególnych zwierząt składają się bowiem setki lat historii człowieka. W tym szczególną rolę będą odgrywały prastare wierzenia pogańskie, które mimo że w średniowieczu zostały zastąpione przez religię chrześcijańską, to jednak przetrwały do naszych czasów w podaniach ludowych przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Interpretując sen, w którym istotną rolę odegrało zwierzę, należy jednak zachować wielką ostrożność. Zwłaszcza jeśli obraz przedstawia naszego psa, kota albo innego zwierzęcego przyjaciela. W śnie bowiem bardzo często pojawiają się elementy ze świata rzeczywistego. Uczucia, które towarzyszą nam na co dzień, znajdą swoje odzwierciedlenie w naszych marzeniach sennych. Dlatego jeśli na przykład martwimy się zdrowiem naszego pupila, nie dziwmy się, że w naszym śnie lęk ten przybiera większe rozmiary. Jest to naturalna reakcja organizmu na emocje i stres nam towarzyszący. Oddzielić więc trzeba naturalne emocje od fatycznych obrazów, które mogą stanowić dla nas wskazówkę dotyczącą przyszłości.

Nie znaczy to oczywiście, że nasz pies, który pojawia się w naszym śnie powinien zostać całkowicie pominięty podczas interpretacji. Oczywiście, że nie. Zwróćmy jednak uwagę, w jakim dokładnie kontekście pojawił się on w marzeniu sennym. Jeżeli nie ma on żadnego związku z emocjami, które są związane z naszymi codziennymi troskami, wówczas jak najbardziej powinniśmy brać ten znak pod uwagę. Wówczas jednak zwierzę takie może występować jako posłannik jakiejś ważnej wiadomości dla nas.

Z pewnością nie powinniśmy interpretować tego obrazu tylko i wyłącznie na podstawie sennika. Wiadomo bowiem, że z pupilem łączą nas określone uczucia. One także będą odgrywać istotną rolę podczas interpretacji snu.

Kolejną istotną rzeczą, o której należy pamiętać są fobie. Jeżeli boimy się na przykład pająków, istnienie duże prawdopodobieństwo, że wystąpią one w naszym śnie. Zazwyczaj jako forma niebezpieczeństwa. W tym momencie również trzeba dyskretnie oddzielić emocje, by nie zaburzyć właściwej interpretacji. Z drugiej strony wystąpienie tego określonego zwierzęcia we śnie, może być istotnym czynnikiem. Fakt, że się go boimy, należy wziąć wówczas pod uwagę. Bardzo często takie symbole są ostrzeżeniem przed zbliżającym się niebezpieczeństwem albo przed fałszem.

Skupmy się jednak teraz już na samych motywach zwierzęcych. Poniżej przedstawię zwierzęta, które najczęściej występują w naszych snach. Obok podam ich interpretację.

pies - zazwyczaj występuję jako ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem, które może mieć różnorakie podłoże; pies, mimo że uchodzi za największego przyjaciela człowieka, w pogańskich wierzeniach był utożsamiany z ciemną stroną; wszystko to oczywiście wiązało się z tym, że psy bardzo często pożywiały się padliną, w tym ciałami ludzi; szczególnie złym znakiem jest postać czarnego psa - jest to bowiem omen śmierci;

kot - podobnie jak pies jest przedstawicielem ciemnej strony, w wierzeniach egipskich występował jako symbol śmierci; w marzeniu sennym zazwyczaj obrazuje fałszywych przyjaciół, którzy czekają, aż powinie Ci się noga, by móc pławić się w utraconej przez Ciebie sławie; jest to więc równie ważny, jak pies, znak, którego nie powinno się pomijać podczas interpretacji snu;

kruk - także występuje jako symbol śmierci; podobnie też i został zobrazowany w opowiadaniu Stanisława Żeromskiego "Rozdziobią nas kruki i wrony"; kruk zawsze był uważany za ptaka przynoszącego wyłącznie złe wiadomości; wierzono niegdyś, że jeżeli stanie się pod drzewem, na którym siedzi skrzeczący kruk, to znak, że rychło spotka nas śmierć; w sławetnym londyńskim Tower król kazał sprowadzić kruki, którym podcinano skrzydła - symbolizowały one nadchodzącą śmierć dla każdego skazańca, który przekraczał bramę więzienia;

pająk - podobnie jak powyżej przytoczone obrazy, występuje we śnie jako ostrzeżenie; pająk, który wije swoją pajęczynę, jest symbolem każdego działania, które krok po kroku pozbawia nas naszej wolności i autonomii; jest to więc ostrzeżenie przez zagrożeniem, z którego w ogóle nie zdajemy sobie sprawy; dotyczy ono najczęściej, jak się można spodziewać, relacji międzyludzkich, szczególnie partnerskich; jest to bardzo ważny znak, wyraża on bowiem podświadomy lęk przed zniewoleniem, utratą siebie;

orzeł - ten ptak z kolei uosabia wielkie ambicje i plany; bardzo często występuje u osób, które śmiało patrzą w przyszłość, ale które nie zawsze potrafią ocenić swoje możliwości; orzeł może więc zarówno symbolizować spełnione marzenia, wielki sukces, jak i dotkliwą porażkę, która odbije się negatywnie na życiu człowieka; w pewnym sensie jest więc on także ostrzeżeniem przez zbyt pysznym zachowaniem, które może stać się przyczyną klęski jednostki;

wąż - znany jest przede wszystkim jako biblijny symbol sił zła, rozpusty i próżności; także w symbolice marzeń sennych gada tego łączy się przede wszystkim z ciemną stroną; symbolizuje on zazwyczaj chciwość i fałsz, szczególnie w relacjach z partnerem.

Oczywiście symboli zwierzęcych jest znacznie więcej, polecam zajrzeć do sennika, który jest na naszej stronie. Chciałam jednak zwrócić Waszą uwagę na to, że interpretowanie tych znaków nie jest wcale takie proste, jak początkowo mogłoby się wydawać. Należy wziąć pod uwagę szereg czynników zewnętrznych, które mają wpływ na interpretacje określonych obrazów.