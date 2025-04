Twoje sny wywołują w tobie lęk? Niekiedy zdarza się, że budzisz się spocona, z uciskiem w klatce piersiowej i przyspieszonym oddechem? Wyjaśniamy, dlaczego w twoich marzeniach sennych pojawiają się wywołujące strach postacie, miejsca i sytuacje.

Koszmary senne a sytuacja życiowa

Istnieją dwie przyczyny pojawiania się koszmarów. Może to wiązać się z naszą sytuacją życiową, która przekłada się na sny. Strach, jaki czujemy na co dzień, spowodowany na przykład zbliżającą się karą, ważną rozmową z pracodawcą, wystąpieniem na forum, podróżą, spotkaniem z kimś, kogo się boimy lub z kim musimy porozmawiać na bardzo stresujący nas temat jest przenoszony do naszych snów.

Takie koszmary nie są tak mocno zakodowane, że nie możemy w ogóle domyślić się, jakie sytuacje z życia odzwierciedlają. Często zdarza się również, że w tego typu snach znajdujemy rozwiązanie naszego problemu lub podpowiedź, jak wyjść z trudnej sytuacji. W innym wypadku takie marzenia senne są wyłącznie sposobem naszego organizmu na rozładowanie wewnętrznego napięcia.

Koszmary senne a wewnętrzne konflikty

Drugim rodzajem koszmarów sennych są te, których nie umiemy utożsamić z żadnymi wydarzeniami z rzeczywistości. Ich przyczyną są nasze wewnętrzne konflikty, z których często nie zdajemy sobie sprawy, bo wyparliśmy je ze świadomości. Takim wewnętrznym konfliktem może być na przykład chęć spełnienia marzeń, zrealizowania pragnień, a z drugiej duża ilość obowiązków i wymogów, które pochłaniają tyle czasu, że na nic innego nie możemy sobie pozwolić. W takim wypadku często tłumaczymy sobie, że takie jest życie. Próbujemy się do tego dostosować, zapomnieć o swoich potrzebach i wypieramy je do podświadomości, a one ujawniają się w naszych snach często pod postacią koszmarów.

Często nie możemy sobie poradzić ze znalezieniem przyczyny pojawiania się koszmarów, ale nie możemy ich zignorować, bo ciągle do nas wracają. W takim wypadku warto zwrócić się o pomoc do terapeuty.

Koszmary senne a stan zdrowia

Przyczyną powracających często koszmarów sennych mogą być również choroby, dlatego, jeśli przez długi czas nie możemy znaleźć przyczyny takich snów, dobrze jest udać się do lekarza, który powinien skierować nas na badania.

