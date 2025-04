Jeśli zastanawiasz się nad tym, jak interpretować sny, to to video jest dla ciebie. Kluczem do interpretacji snów jesteśmy my sami. Nasze doświadczenia, czy obawy, to co myślimy, jaki mamy światopogląd, to wszystko ma odzwierciedlenie w snach.

Dlaczego śnią się nam koszmary?

Jednak najważniejsze są emocje. Często śnimy w spójny sposób - emocje i treści są związane ze sobą. Zdarza się też tak, że emocje i treść snu są sprzeczne, np. śnimy tortury i to, co odczuwamy, to radość, przyjemność. Jest to zadziwiające, bo w realnym życiu czulibyśmy coś innego. Ta sprzeczność jest istotna. Mówi o tym, że w nas jest nieuświadomiona ambiwalencja - coś, co gdzieś w nas siedzi i poprzez sny daje o sobie znać. Może to być też informacja o wewnętrznych konfliktach.

Na co zwracać uwagę, żeby interpretować?