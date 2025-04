Zastanawiasz się nad tym, dlaczego nie pamiętasz swoich snów? Dr Ewa Krawczyńska odpowiada na to pytanie.

Skąd biorą się koszmary?

Fazy snu powtarzają się cyklicznie w ciągu nocy. Jeden cykl polega na obniżeniu częstotliwości fal mózgowych. Na końcu każdej fazy pojawia się tzw. faza REM, czyli przyspieszone ruchy gałki ocznych. Wtedy zwiększa się częstotliwość fal mózgowych. To wtedy pojawiają się marzenia senne. Takich faz jest w ciągu 7 czasu snu około 5, ponieważ trwają one około 70—90 minut. Jeśli wybudzimy się w fazie REM, to wówczas pamiętamy to, co się nam śniło.