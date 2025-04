Wiele kobiet, które właśnie spodziewają się dziecka przyznaje, że w ciąży śnią więcej niż wcześniej. Niektóre ze snów mogą wydać się dziwne i niepokojące, inne zaskakują i przywołują na myśl pytanie: "Co takiego może oznaczać dany sen?". Postaramy się rozwiać wątpliwości i przeanalizujemy najczęstsze sny przyszłych mam.

1.Przyszłym mamom często śnią się małe zwierzątka.

Sny, w których pojawią się słodkie szczeniaczki, kocięta czy owieczki zwykle pojawiają się w pierwszym trymestrze ciąży. Przeważnie ma to miejsce po pierwszym USG, kiedy dziecko przypomina jedynie małą kropeczkę. Kobiecy mózg ma trudności z wyobrażeniem sobie malucha, dlatego we śnie podsuwa wizje słodkich, małych stworzeń. Co ciekawe, po kolejnych badaniach USG (po 11. czy 20. tygodniu ciąży), na których lekarz może pokazać przyszłej mamie zarys jej potomka – jego głowę, nóżki, serce – sny o zwierzątkach mijają jak ręką odjął. Mózg kobiety może już bowiem urealnić obraz dziecka.

2.W ciąży częściej pojawiają się sny o spadaniu w przepaść albo o zdradzie.

I jedne, i drugie można psychologicznie uzasadnić. Pojawienie się dziecka jest życiową rewolucją, rzuceniem się na głęboką wodę, szczęściem, ale też wielką niewiadomą – właśnie dlatego ciężarne często śnią o tym, że spadają... W ten sposób podczas snu podświadomość daje ujście ich lękom przed czekającą je wkrótce życiową zmianą.

Natomiast sny o tym, że partner nas zdradza często wiążą się ze zmianami w wyglądzie kobiety. Część kobiet w miarę jak rośnie im brzuch i przybywa kilogramów czuje się mniej atrakcyjna. Wiąże się to ze strachem, czy partner zaakceptuje ich nowy wygląd i czy wciąż będzie dostrzegał w nich kobietę, w której się zakochał. Aby pozbyć się tego typu snów, warto szczerze porozmawiać z partnerem i dać do zrozumienia, że potrzebujecie więcej zapewnień o jego uczuciu.

3.Tuż przed porodem wiele kobiet miewa koszmary senne.

Śni im się np. że nagle rodzą dziecko na dworcu albo w kinie albo że zamiast dziecka rodzą dziwnego potworka...Zdarzają się też sny, w których nagle zamiast wyczekiwanej córeczki rodzi się synek, a zamiast jednego dziecka pięcioraczki. Wszystkie tego typu sny odzwierciedlają lęk kobiety o dziecko: o to, czy urodzi się zdrowe, czy poród przebiegnie bez niespodziewanych komplikacji. Aby uporać się z tego typu koszmarami warto porozmawiać z lekarzem – jego zapewnienia, że wszystko jest jak w najlepszym porządku pomogą ukoić lęki i przespać noc.

